Kayseri TOKİ kura sonuçları sorgulamaları devam ediyor

Kadir Has Kültür Merkezi'nde, ilçelerden Tomarza'da 176, İncesu Saraycık'ta 200, İncesu Garipçe'de 190, Bünyan'da 118, Pınarbaşı'nda 200, Sarız'da 173 ve Yeşilhisar'da 236 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekildi.

TOKİ'ye üç kez başvuruda bulunan ve adı kurada ilk kez çıkan Halis Aktaş, kura çekimini heyecanla beklediğini söyledi.

Ev sahibi olmak için uzun yıllar beklediğini ve sonunda hayaline kavuştuğunu belirten Aktaş, yıllardır kirada oturduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Aktaş, ev sahibi olduğu için çok sevindiğini dile getirdi.

Kayseri için kura çekimi bugün tamamlanacak.

12. Noter denetimindeki kura çekiminin sonuçları, e-Devlet üzerinden yayınlanacak.