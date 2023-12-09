Kayseri’de 618 kentsel dönüşüm konutunun temeli atıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile Oruçreis Mahallesi Keresteciler Sitesi Yanı'nda yapılacak olan Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 2'nci Etap kapsamında 618 Adet Konutun Temel Atma Töreni'ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisinin ardından başlayan törende proje ile ilgili olarak hazırlanan video izletildi.

"BİZİM BELEDİYECİLİĞİMİZ 30 SENE ÖNCESİNE DAYANIYOR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki törende yaptığı konuşmada Kayseri'de gecekonduyu önlemek için 30 yıl önce çalışmalara başladıklarını belirterek; "Bizim belediyeciliğimiz 30 sene öncesine dayanıyor. Neredeyse 100'e yakın gecekondunun bulunduğu Kayseri vardı. İlk günlerde karşılaştığımız manzara şuydu, her gece iki, üç tane gecekondu yapılıyordu. Üzerinde hiç tapusu olmayan vatandaşlarımıza kaçak evler yapılmaması için proje başlattık. Gecekondunun önünü kestik, 50'ye yakın mahalleyi kendimize göre bulduğumuz bir takım formüllerle dönüştürdük" diye konuştu.

TOKİ'DEN KAYSERİ'YE 50 MİLYAR TL'LİK YATIRIM

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise, Kayseri'de yatırım bedeli 50 milyar TL'lik 19 bin 515 konut, 240 tarım köyü, mobilyacılar sitesi, okul, cami, hastane ve millet bahçesi gibi çok sayıda hizmeti Kayseri'ye kazandırdıklarını ifade etti. Bulut, 572 konuta ilave olarak bugün 618 konutun da temelini attıklarını, Kayseri'nin şehircilik kültür birikimine uygun, depremlere karşı güvenli inşa edildiğini, 2025 yılının Mart ayına teslim etmeyi planladıklarını ifade etti.

"ORUÇREİS'E 3 MİLYAR LİRALIK YATIRIM"

Sadece Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'ne 3 milyar lira civarında yatırım yapıldığını belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise; "Şehrimizi geliştirmek, riskli alanları deprem yönetmeliklerine uygun olarak hayata geçirmek için etap etap gerek Büyükşehir'imiz, gerekse ilçe belediyelerimiz ile el ele vermek suretiyle bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oruçreis'imizin birinci etabını 572 daire, 6 iş yerini teslim etmiştik. İkinci etapta işimiz o kadar kolay oldu ki birinci etaptaki yapılanları görünce bu mahallede oturan vatandaşlarımız bizim işimizi hızlandırdı. 3 milyar civarında bir rakam ile bu şehrin sadece Oruçreis ile ilgili projesine yatırım yapılıyor" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından dualar eşliğinde butona basılarak projenin temeli atıldı.