Kayseri’de organik atıklar değerlendiriliyor: Çiftçiye dağıtılıyor

"DOĞAYA FAYDALI GÜBRE VERİYORUZ"

Çoğu tesiste girdi ve çıktının farklı olduğunu, kendi tesislerinde ise girdilerinin de çıktılarının da organik atık özelliği taşıdığını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu tesiste var olan bir şeyi yok etmeden daha verimli hale getiriyoruz. Zaten çıktılarımızı büyük oranda tarım alanında kullanılsın diye Pınarbaşı Belediyesi ile birlikte çevredeki çiftçiye dağıttık. Ortalamaya vurduğumuzda bu zamana kadar 100 bin tondan fazla atık işlemiş durumdayız. Günlük yaklaşık 50 bin metreküp gaz elde ediliyor. Gübreyi biz işlemesek çiftçiler bunu dışarıda bekletip doğal fermantasyon yapmaya çalışacaktı ama bunu en fazla 40-45 derecede yapabilirler. Bu derecelerde gübredeki zararlı gazları çıkaramıyoruz ama tesisimizde yaklaşık 90 derecelerde hijyenizasyon sağlayabiliyoruz. Diğer geleneksel yöntemle atmosfere zarar verilecekti ve çiftçi tek tip hayvan gübresi kullanacaktı. Bizim onlara verdiğimiz gübrenin içerisinde bütün atıklar var. Yani daha harmanlanmış ve bütün gazı alınmış doğaya faydalı gübre veriyoruz. Geçen yılı baz alırsak günlük 80-100 ton gübre dağıtımı yapıldı."