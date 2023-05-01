Kayseri’ye 4. organize sanayi müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi'nin kurucu üye olduğu Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması için onay geldiği müjdesinin ardından, şimdi de 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onay çıktığını duyurdu.

Kayseri'nin ticaretin, endüstrinin ve sanayinin merkezi olduğunu vurgulayan Büyükkılıç; "Kayseri'miz için bir güzel haberi daha paylaşmak istiyorum. 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi için Tarım ve Orman Bakanlığımızdan da onay çıktı. Hayırlı olsun" dedi.