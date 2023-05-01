Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kayseri’ye 4. organize sanayi müjdesi
Giriş Tarihi: 1.5.2023 14:12 Son Güncelleme: 1.5.2023 14:19

Kayseri’ye 4. organize sanayi müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ticaretin, endüstrinin ve sanayinin merkezi Kayseri için 4’üncü Organize Sanayi Bölgesi yapılabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan onay çıktığını söyledi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’ye 4. organize sanayi müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi'nin kurucu üye olduğu Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması için onay geldiği müjdesinin ardından, şimdi de 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onay çıktığını duyurdu.

Kayseri'nin ticaretin, endüstrinin ve sanayinin merkezi olduğunu vurgulayan Büyükkılıç; "Kayseri'miz için bir güzel haberi daha paylaşmak istiyorum. 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi için Tarım ve Orman Bakanlığımızdan da onay çıktı. Hayırlı olsun" dedi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri’ye 4. organize sanayi müjdesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA