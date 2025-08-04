Kazak devi Kaspi Türkiye’de yatırımlarına devam edecek

umhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kaspi.kz kurucu ortağı, CEO'su ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kaspi.kz'nin Türkiye'ye yatırım yapmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Cevdet Yılmaz, Kaspi.kz ve Hepsiburada'ya başarılar diledi. Mikheil Lomtadze ise, Kaspi'nin ürün ve servislerle müşterilerin ve KOBİ'ler başta olmak üzere iş ortaklarının hayatlarını kolaylaştırma ve iyileştirme misyonunu Türkiye'de de uygulamayı amaçladıklarını belirterek, Kazakistan ve Türkiye'deki KOBİ'ler ile girişimcilerin, bu iki ülke arasında doğacak yeni fırsatlardan fayda sağlayacağına inandığının altını çizdi. Türkiye'de yatırımlarına devam edeceklerini ifade eden Mikheil Lomtadze, hedeflerinin fintech, e-ticaret, nakitsiz ödemeler ve inovatif servisler inşa etmek olduğunu belirtti.