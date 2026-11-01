Kazakistan ile ticarette hedef 15 milyar dolar

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında 7.9 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşırken iki ülke yeni hedefi 15 milyar dolar olarak belirledi. Kazakistan, Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri arasında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke konumunda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayıs ayında Kazakistan'a gerçekleştirdiği ziyarette ticaret, yatırım, ulaştırma, enerji, finans ve savunma sanayisi alanlarını kapsayan 13 anlaşma imzalandı.

5 YILDA 2.5 KATINA ÇIKTI

Türkiye'nin Kazakistan'a ihracatı 2021'de 1.3 milyar dolarken 2023'te 3 milyar dolara, 2024'te 3,3 milyar dolara yükseldi. İhracat 2025'te 3.2 milyar dolar olurken 2026'nın ilk dokuz ayında 2.3 milyar dolara ulaştı. İki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi ise 2021'deki 2.9 milyar dolar seviyesinden 2025'te yüzde 17.2 artışla 7.9 milyar dolara çıktı. Bu yılın dokuz ayında ticaret hacmi 6.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kazakistan, Türk müteahhitlerin en fazla iş üstlendiği ülkeler arasında altıncı sırada yer alıyor. Türk şirketleri, 1972-Eylül 2026 döneminde ülkede toplam 30,3 milyar dolar değerinde 550 proje gerçekleştirdi. Türk yatırımcıların Kazakistan'daki yatırımları yaklaşık 6 milyar dolara ulaşırken Kazakistan'ın Türkiye'deki yatırımları 2.5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör