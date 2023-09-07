Kazanan Türkiye olacak

2024-2026dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) iş dünyası tarafından tatmin edici bulundu. İş dünyasının önde gelen oda ve borsaları ile sivil toplum örgütlerinin başkanları "Belirsizlik ortadan kalktı, önümüzü daha net görüyoruz" değerlendirmesinde bulundular. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ekonomik aktiviteye ivme sağlamasını, öngörülebilirliği artırmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise, "OVP ile birlikte enflasyonla ilgili bozulan beklentilerin pozitif bir rotaya gireceği yeni bir dönem başladı" ifadelerini kullandı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da,İstikrar ve güven ortamının sürdürülmesi adına da ekonomi ve ticaretimizin geleceğine pozitif katkı sunulacağının sinyallerini alıyoruz" diye konuştu. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan OVP'de üretimin, sanayinin nitelikli üretimin öne çıkartılmasını değerli bulduğuna anlattı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ise "OVP, 3 yıllık hedef verilerin açıklandığı bir programdan ziyade, Türkiye'nin ikinci yüzyılına girdiğimiz süreçte bir ekonomi perspektifi ortaya koymuştur" ifadesini kullandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "Hedefler biraz daha gayret etmemiz gerektiğini gösteriyor. Her geçen gün artan ihracatçı sayımızla beraber ihracat hedeflerinin tamamına ulaşacağımıza inanıyorum. Burada yapılacak nokta atışı hamlelerin ihracat süreçlerimizi kolaylaştıracağına inanıyorum" dedi. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Makroekonomik hedefler, öncelikler ve tedbirleri kapsayan geniş kesimlerin katılımlarıyla ortak fikriyatla oluşturulan bir OVP oldu" dedi.