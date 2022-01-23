Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri KDK, eşi rahatsız olan kişinin talebi doğrultusunda tayinini sağladı
Giriş Tarihi: 23.1.2022 09:20

KDK, eşi rahatsız olan kişinin talebi doğrultusunda tayinini sağladı

AA
KDK, eşi rahatsız olan kişinin talebi doğrultusunda tayinini sağladı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), eşinin rahatsızlığı sonrası üçüncü basamak bir hastanenin bulunduğu yere tayin isteyen ancak talebi yerine getirilmeyen kişinin sorununu çözdü.

KDK'nin açıklamasına göre, bir üniversitede bilgisayar işletmeni olarak çalışan başvurucu, arteriovenöz malformasyon hastalığı nedeniyle eşinin beyin kanaması riskinin çok yüksek olduğunu belirterek, üçüncü basamak bir hastanenin bulunduğu yere tayin olmayı talep etti.

Sağlık durumunu belgelendiren heyet raporu bulunmasına rağmen tayin istemi ilgili kurumlarca gerçekleştirilmeyen kişi, bunun üzerine KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu alan KDK, ilgili kurumlarla başvurucunun sorununun çözülmesi için görüşmeler yaptı.

Bunun ardından başvurucunun naklen tayin talebi gerçekleştirilerek sorunu giderildi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
KDK, eşi rahatsız olan kişinin talebi doğrultusunda tayinini sağladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA