KDK, eşi rahatsız olan kişinin talebi doğrultusunda tayinini sağladı

KDK'nin açıklamasına göre, bir üniversitede bilgisayar işletmeni olarak çalışan başvurucu, arteriovenöz malformasyon hastalığı nedeniyle eşinin beyin kanaması riskinin çok yüksek olduğunu belirterek, üçüncü basamak bir hastanenin bulunduğu yere tayin olmayı talep etti.

Sağlık durumunu belgelendiren heyet raporu bulunmasına rağmen tayin istemi ilgili kurumlarca gerçekleştirilmeyen kişi, bunun üzerine KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu alan KDK, ilgili kurumlarla başvurucunun sorununun çözülmesi için görüşmeler yaptı.

Bunun ardından başvurucunun naklen tayin talebi gerçekleştirilerek sorunu giderildi.