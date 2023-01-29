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Giriş Tarihi: 29.1.2023 16:50 Son Güncelleme: 29.1.2023 17:27

KDK'dan eş durumu tayini ile ilgili FLAŞ karar! Kadro olmadığı için reddedilmişti

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), eşinin çalıştığı ildeki Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) tayin talebi kadro olmadığı gerekçesiyle reddedilen SGK personeli hakkında kararı verdi.

DHA
KDK’dan eş durumu tayini ile ilgili FLAŞ karar! Kadro olmadığı için reddedilmişti

Hak arama kurumu olan KDK, 2022 yılında 17 bin 816 başvuru aldı. KDK'nın çözümünde aracı olduğu başvuruların arasında, eş durumundan tayinini isteyen ancak kadro olmadığı için talebi reddedilen SGK çalışanının sorunu da yer aldı.

BAŞKA ŞEHRE TAŞINMA DURUMU

SGK çalışanı, çalıştığı il müdürlüğünün kapatılmasının ardından başka şehre atandı.

Çalışan, SGK'dan eşinin bulunduğu şehre naklen atama, daimi görevlendirme ile uygun kadro tahsisinin yapılması talebinde bulundu. İdare tarafından bu talep reddedildi.

EŞ DURUMU TAYİNİ

SGK çalışanı, bunun üzerine KDK'ya başvurdu. KDK, başvuranın kamu personeli olan eşinin kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere atamasının yapılabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Başvurucunun aile hayatının parçalanmış olduğu dikkate alınarak kadro olmasa da geçici görevlendirmesinin yapılabileceği, idarenin başvuranın talebinin reddi işleminin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu kararlaştırıldı.

SGK'YA TAVSİYE KARARI

KDK, başvurucunun tayinini istediği şehirde geçici görevlendirilme yapılması için SGK'ya tavsiye kararı verdi.

KDK'nın tavsiye kararı üzerine çalışanın eş durumu mazeret talebi değerlendirildi ve talep edilen ilin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne görevlendirme yapıldı.

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KDK'dan eş durumu tayini ile ilgili FLAŞ karar! Kadro olmadığı için reddedilmişti
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