KDK’dan eş durumu tayini ile ilgili FLAŞ karar! Kadro olmadığı için reddedilmişti

Hak arama kurumu olan KDK, 2022 yılında 17 bin 816 başvuru aldı. KDK'nın çözümünde aracı olduğu başvuruların arasında, eş durumundan tayinini isteyen ancak kadro olmadığı için talebi reddedilen SGK çalışanının sorunu da yer aldı.