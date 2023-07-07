KDV’de 2 puanlık artış

Depremin yaralarının sarılması için çalışmalar aralıksız sürerken, enflasyona ezdirilmeyecekleri sözü doğrultusunda en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkarıldı. Emeklilerin maaşlarının artırılması için de hazırlıklarda son aşamaya gelinirken, bütçe gelirlerinin desteklenmesi hedefiyle vergilerde yeni düzenlemeler yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları'yla Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 18 olan ürünlerde 20'ye, yüzde 8 olan ürünlerde ise 10'a çıkarıldı. Yurtdışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harç bedeli, KDV oranları, şans oyunları, otomobilde KDV, pasaport, noter ve vize harçları artırıldı.Deterjan ve dezenfektanlar ile kağıt ürünleri gibi temizlik maddelerinin ithal ve teslimlerinde genel KDV oranının yüzde 20 olarak uygulanması öngörüldü. Gıda maddelerinin KDV oranında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, kağıt mendil ve peçetede KDV yüzde 20'ye çıkmış oldu. Bu maddede yer alan diş fırçası ve macunu, diş iplikleri düşük KDV diliminde bırakıldı. Karar pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacak. Mobilya, beyaz eşya, elektronik ürünler, sigara ve alkolde KDV yüzde 20 olacak. Pasaport, noter ve vize harçları yüzde 50 oranında artırıldı. Yüzde 50'lik artış çalışma izni, ipotek, dava, yargı, gemi-liman, ruhsat ve diploma harçlarını da kapsıyor. 1 yıllık pasaportun harç bedeli 1.008 liradan 1.512 liraya çıktı.Genel KDV oranı % 18'den 20'ye, % 8 olan oran ise % 10'a çıkarıldı.Telefonlarda IMEI harcı 20 bin TL olarak belirlendi Pasaport, noter ve vize harçları yüzde 50 artırıldı.Tüketici kredilerinde BSMV yüzde 10'den 15'e çıktı.Otomobilde KDV yüzde 18'den 20'ye yükseldi.Şans oyunları vergisi müşterek bahislerde yüzde 5'ten 10'a çıktı.At yarışlarında vergi yüzde 7'den 14'e lükseldi.maşlarına yapılan zammın ardından, bedelli askerlikte de yeni tutar belli oldu. Memur maaşlarına yapılan seyyanen zam memur maaş katsayısına dahil edilmedi. Bu nedenle temmuz ayında memur maaş katsayısı yüzde 17.55 oranında arttı. Böylece, 2023'ün ocak-haziran döneminde 104.084 TL olan bedelli askerlik ücreti temmuz - aralık dönemi için 122.350,80 TL'ye çıkartıldı.Tüketicikredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BMSV) yüzde 10'dan 15'e çıkarıldı. Böylece faiz, komisyon ve ücret gelirleri üzerinden alınan vergi yüzde 50 artacak. Şu an yüzde 4 olarak alınan tapu harcı yüzde 6'ya yükseltildi. KDV artışı, otomotivi de kapsıyor. Otomobillerde KDV, yüzde 18'den 20'ye yükseldi. Böylece yüzde 80 ÖTV'li otomobillerdeki vergi yüzde 112'den 116'ya çıktı.ŞANS oyunları vergisi, spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 5'ten 10'a, at yarışlarında yüzde 7'den 14'e ve diğer şans oyunlarında yüzde 10'dan 20'ye çıkarıldı.Şırketlerın geri aldıkları paylarından yapılan kâr dağıtımlarında stopaj oranı yüzde 15'ten sıfıra indirildi. Kararın, yayım tarihinden itibaren iktisap edilen paylara ilişkin olarak uygulanmak üzere yürürlüğe girdiği belirtildi. Alınan kararın şirketlerin hisse geri alımlarını cazip hale getirdiğini belirten analistler, temettünün cazip hale gelmesinin etkisiyle son dönemde başlayan yabancı girişinin hızlanabileceğini belirtti. Ayrıca bu teşvik ile şirketlerin sermaye artırımı yerine daha yüksek oranda temettü dağıtmayı tercih edebileceği kaydedildi.YURTDIŞINDAN getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harcın (IMEI) 20 bin TL'ye çıkarılmasına karar verildi. Yeni harç miktarı bugünden itibaren geçerli olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı öncesinde bu ücret 6 bin 91 TL'ydi. 2022 sonuna kadar ise 2 bin 732 TL olarak uygulanmıştı.