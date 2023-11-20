Kendi elektriğini üretecek

Dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri halini alan sürdürülebilir enerji yatırımları artık illerin değil ilçelerin dahi gündemine girdi. Bu alanda ilk yatırım hamlelerinden biri de Manisa'nın Yunusemre Belediyesi'nden geldi. Karaahmetli Mahallesi'nde, 115 milyon TL'lik yatırımla Güneş Enerji Santrali (GES) kuran Yunusemre Belediyesi, kendi elektriğini kendi üretecek. 75 bin metrekare alanda kurulan santral, 9 bine yakın panelle 4 megavatlık enerji üretimi sağlayacak. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi "GES ile çevre dostu enerji üretimini destekliyor, sürdürülebilir bir dünya için karbon ayak izimizi azaltıyoruz" dedi.Kısa süre içinde üretime başlamayı hedeflediklerini aktaran Çerçi, şu bilgileri verdi: "Hayata geçirdiğimiz GES projemiz ile yenilenebilir ve çevre dostu enerji üretimini destekliyoruz. Burası Yunusemre'nin adeta 75 bin metrekarelik güneş tarlası. Burada kurulan 9 bine yakın güneş paneli, elektrik üretimi için hazırlanıyor. 4 megavat kapasitesiyle belediyemizin elektrik maliyetini sıfıra indirecek doğa dostu sistem sayesinde bütçemizi koruyarak temiz bir gelecek için önemli bir adım atıyoruz."