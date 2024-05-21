Kentsel dönüşüm İzmir’de masaya yatırılıyor

Turkuvaz Medya Grubu ve Yeni Asır Gazetesi İzmir'de Kentsel Dönüşüm Zirvesi düzenliyor. Bugün İzmir Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenecek panelin açılışında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Vali Süleyman Elban, İTO Başkanı Mahmut Özgener, Sabah, Yeni Asır, Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman konuşacak."Gayrimenkul Sektörünün Gözünden Kentsel Dönüşüm" konulu panelde İzka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, Turkmall Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eyüboğlu, Tanyer Yapı Zemin Grubu Koordinatörü Batuhan Tozburun, Fenercioğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu ve İzmir Ticaret Odası 71. Mühendislik Grubu Meclis Üyesi Necmi Okumuş konuşacak. "Sürdürülebilir Dönüşüm" konulu panelde ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Dönüşüm Alanları 5. Daire Başkanı Deniz Aydemir, Müteahhitler Federasyonu Başkanı İsmail Kahraman ve Novada Şirketler Grubu Genel Müdürü Osman İnce katılacak.