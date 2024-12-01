Kentsel dönüşüm Meclis’e geliyor

TBMM Genel Kurulu, kentsel dönüşüm, yapı denetim ve güneş enerji santrallerine ilişkin düzenlemeler içeren teklif ile Genel Sağlık Sigortası'na yönelik teklifi görüşecek. 3 Aralık'ta başlayacak Genel Kurul, kentsel dönüşüm, yapı denetim ve güneş enerji santrallerine ilişkin düzenlemeler içeren Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek. Teklife göre, köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde çeşitli nedenlerle bina yapmayanlara ya da taksitlerini ödemeyen hak sahiplerine 31 Aralık 2028'e kadar ek süre tanınacak. Güneş ve rüzgâr enerjisi santralleri, Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un kapsamı dışında olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşu sayısını belirleyecek. Yapı denetim kuruluşu hakkında idari müeyyidelerden bir veya birden fazla ceza verilmesi gerekmesi halinde uygulanacak idari para cezası tutarı 50 bin liradan az olmayacak.