Kentsel dönüşüm Turkuvaz’da masaya yatırıldı: İstanbul’un dönüşümü müjdelerle başlayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'un depreme hazırlığını büyük müjdelerle başlatacaklarını söyledi. Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'nin kapanışında A Para Spikeri Haktan Uysal'ın sorularını yanıtlayan Bakan Özhaseki, Türkiye'nin gelecek yüzyılında belediyecilik anlayışının nasıl olması gerektiğiyle ile ilgili önemli bilgiler verirken, İstanbul'un depreme hazırlanması konusundaki çalışmaları da anlattı."Kadim şehirleri hep bizler oluşturduk" diyen Özhaseki, "Göçlerin ön plana çıktığı dönem yaşadık. Refleks gösterip doğru şehircilikle ilerlenmesi gerekirken, soğuk savaş döneminin ideolojik takıntılarıyla yaklaştıkları için şehirlerde gecekondular oluştu. Bunu kimseyi suçlamak için söylemiyorum 50-60 yılda bunu çok yaşadık. 1994'ü milat görüyorum. 1994 öncesinde daha çok ideolojik bir dönemdi" değerlendirmesinde bulundu. İstanbul'un depreme hazırlığını büyük müjdelerle başlatacaklarının altını çizen Bakan Özhaseki, "Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız İstanbul ile ilgili yol haritasını açıklayacak. Bir taraftan acil dönüşmesi gereken binaların yıkımını yapacağız diğer taraftan yarısı bizden kampanyasında ilk sözleşmeler imzalanacak. Türkiye Himalayalar'dan Alpler'e doğru uzanan bölgede beş riskli ülkeden birisi. 120 yılda 6-6.5 büyüklüğünde yıkıcı kabul edilen 231 deprem olmuş. Fat hatlarının yerleri belli. 485-490 civarında fay hattı var. Gölcük Depremi sonrası Yapı Denetim Yönetmeliği çıkarıldı. Bu yönetmeliğe göre yapılmışsa, zemin sağlamsa, 50 kat 100 kat önemli değil sallanır ama yıkılmaz. Ama daha önce yapılan binalar riskli" dedi.İstanbul'da 800 bin konutun yenilendiğine dikkat çeken Özhaseki, "600 bin konutun acil dönüşmesi gerekiyor. Bir kısmını vatandaş yapacak bir kısmını biz yapacağız Vatandaşlarımızı rezerv alanlara taşıyacağız" diye konuştu. Deprem yasası ve yerinde dönüşüm ile ilgili bilgiler veren Özhaseki, "Yerinde dönüşüm tuttu. 251 bin kişi başvurdu. Vatandaş 'Siz beni destekleyin, ben evimi yaparım' diyor. İstanbul için de yerinde dönüşüme benzer bir formül geliyor" bilgisini verdi. Özhaseki, kentsel dönüşümü vicdanlı ve adaletli bir şekilde başlatacaklarını söyledi.Rezerv alanlarda 207 bin konutun ihalesinin yapıldığını belirten Özhaseki, "50 bin kadar köy konutun ihalesine çıktık. Köy evlerini çelikten inşa ediyoruz. Şehirlerin merkezine başladık. 300 binden fazla konutun ihalesi yapıldı. Hazır olanlar var, yılbaşında Cumhurbaşkanımızın oraya gitmesiyle dağıtılacak" dedi. İklim değişikliği konusuna değinen Özhaseki, Sıfır Atık Projesi'yle 96 milyar TL paranın ekonomiye kazandırıldığını anlattı.Rezerv alanları ile ilgili kanun getirmeyi planladıklarının altını çizen Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü: "Orman vasfında yerler, askeriyeye ait yerler var. Mera alanında kalan yerler var. Dere yatağı ağzında binalar var, üfürsen yıkılacak binalar. Kamu arazilerini tespit edilip tek tek tapu kayıtlarını alıp Meclis'e götüreceğim. 'Buraları rezerv alan yapıp üstüne konacaklar demesinler' diye. Kentsel dönüşüm yasası çıktı, muhalefet ile de görüşüldü. Bazı gazeteler var, onları odalar yönlendirdi. Bu işlerden nemalanan gruplar bağırmaya başladı. 'Bir taneniz okudunuz mu yasayı' dedim. Yeni yasa eskinin tıpatıp aynısı."İstanbul'da yarısı bizden kampanyasına 1 milyon 33 bin kişinin müracaat ettiğini bildiren Özhaseki, "70 bin daire dükkân aralarında anlaşmış, 'bizi desteklerseniz yıkıp yaparız' diyorlar. 300 bine yakın 'biz anlaştık' diyenler var. Kira yardımında ne destek vereceğimizi cumartesi açıklayacağız" ifadelerini kullandı.