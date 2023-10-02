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Giriş Tarihi: 3.10.2023

Kentsel dönüşüme 50+1 formülü geliyor

Kentsel dönüşüme 50+1 formülü geliyor
Kentsel dönüşüm yasasında önemli bir değişikliğe gidiliyor. AK Parti'nin bu hafta Meclis'e sunacağı kanun teklifine göre, kentsel dönüşümde kat maliklerinin anlaşma oranı değişecek. Yeni yasayla birlikte, anlaşma oranı üçte ikiden, salt çoğunluğa çekilecek. Böylece kat maliklerinin yarısından bir fazlası ile karar alınabilecek. Mevcut yasaya göre, kentsel dönüşüm kararı için üçte iki çoğunluk aranıyor.

BU HAFTA MECLİS'TE
AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kentsel Dönüşüm Yasası ile kentsel dönüşümlerde kat malikleri arasında yaşanan anlaşmazlıklardan kaynaklanan uzayan süreçlerin kısaltılması planlanıyor. Teklifin komisyondaki görüşmelerinde, ortaya çıkacak olumlu ve olumsuz durumların etki analizi ele alınacak. Teklifle, ulaşılamayan kat malikleri sebebiyle uzayan kentsel dönüşüm süreçlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Tebligat Kanunu'ndan kaynaklı gecikmeleri engelleyecek düzenlemeler de teklifte yer alacak.
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Kentsel dönüşüme 50+1 formülü geliyor
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