Keşideci Ne Demek? Hukukta Ve Muhasebede Keşideci Kime Denir Ve Ne İş Yapar?

Keşideci kelimesi, hukukta ve muhasebe gibi alanlarda kullanılan bir kelimedir. Daha çok çek işlemlerinde kullanılmaktadır. Bu anlamda çek işlemlerini gerçekleştirirken keşideciyle karşılaşabilirsiniz. Pek çok insan bu kelimenin anlamını bilmediği için araştırmaktadır. Bizde sizler için keşideci kelimesinin ne anlama geldiğini ve hukuk, muhasebe gibi alanlardaki kullanımlarından bahsedeceğiz. Tüm detaylar yazımızda…

Keşideci Ne Demek?

Keşidecinin ne anlama geldiğini öğrenmeden önce keşidenin ne olduğunu bilmek gerekir. Sözlükte keşidenin anlamı, ''bir çek veya bir poliçenin düzenlenerek imza edilmesi ve ödeme emri niteliğindeki bu çek ya da poliçenin muhataba ibraz edilmek üzere lehdara veya hamile verilmesi'' olarak geçmektedir. Bunu düzenleyen kişilere ise keşideci denmektedir.

Keşideci Ne Demektir?

Keşideci, ekonomi ve finans gibi konularda kullanılan bir kelimedir. Aynı zamanda hukuk ve muhasebe gibi alanlarda ise oldukça sık kullanılmaktadır. Keşideci kelimesini öğrenmeden önce ekonomi alanında kullanılan çekin ne anlama geldiğini bilmek gerekir. Kısaca çek; bir bankaya hitaben yazılmış ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen hükümlere göre düzenlenmiş bir ödeme aracıdır.

Keşideci ise daha çok muhasebede görev alan bazı kişilerden oluşmaktadır. Bu açıdan baktığımızda keşideci, bankalara çek defteri başvurusunda bulunan ve gerekli şartları sağladıktan sonra çek defteri elde eden kişiler veya tüzel kişidir. Çek sayfası üzerinde keşidecinin adı, soyadı ve banka hesap bilgileri bulunmaktadır. Bunun haricinde alacaklı kişiler de bulunur. Bu kişiler ise keşide edenin çeki teslim ettiği ve ödemenin yapılacağı bireyi göstermektedir. Farklı çek türlerine bağlı olarak alacaklının ismi bazı çekler üzerinde yazılırken bazılarında ise yazılmaz. Hamiline yazılı çeklerde alacaklı ismi çeke yazılmaz.

Yukarıdaki gibi keşideci ve alacaklı kelimesi birbirleriyle ilişkili kelimelerdir. Bu durum keşidecinin çek tanımında dahi ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu gösterir. Bu durumun yanında keşidecinin çek keşide ederken yani çek düzenlerken yerine getirmesi gereken pek çok hukuki sorumluluğu vardır. Burada da hukuk alanı devreye girmektedir.

İhtarnamede Keşideci Ne Demektir?

Keşidecinin ne anlama geldiğinden yukarıda bahsetmiştik. Burada ise ihtarname gibi bazı özel durumlarda keşidecinin ne anlama geldiğinden bahsedeceğiz. Fakat öncelikle ihtarnamenin ne anlama geldiğini iyi bilmek gerekir. Noterlik kanununa göre ''Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere ihtarname veya ihbarname denir.'' Şeklinde bir tanım yapılmıştır.

İhtarnamelerde genellikle keşidecinin bilgileri yer almaktadır. Keşideci, bir çek veya bir poliçenin düzenlenerek imza edilmesini ve ödeme emri niteliğindeki bu çek ya da poliçenin muhataba ibraz edilmek üzere lehdara veya hamile verilmesini sağlayan kişiye denir. İhtarnamelerde de bu amaçla hizmet etmektedir.