Kesimhanelere kameralı takip

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kesimhanelerde canlı hayvanların, karkasların, yan ürünlerin, personel hareketlerinin izlenmesi amacıyla işlemlerin yapıldığı tüm alanları geniş açıdan görecek şekilde yüksek çözünürlüklü, en az bir ay kayıt yapabilen görüntüleme sistemlerinin kurulmasının zorunlu hale getirileceğini duyurdu. Kesimhanelerin genel ve özel hijyen gerekliliklerinin bakanlıkça belirlendiğini anlatan Yumaklı, onay belgesi alınmadan kesimhanelerin faaliyetine izin verilmediğini belirtti.

Kesimhanelerde kesim öncesi ve sonrası muayenelerle diğer resmi kontrolleri gerçekleştirmek üzere kesimin olduğu gün ve saatlerde bakanlık tarafından resmi veteriner hekimlerin görevlendirildiğini vurgulayan Yumaklı, burada hayvan sağlığı, hayvan refahı ve hijyen kurallarına uygun faaliyet göstermelerinin zorunluluk olduğunu belirtti. Yumaklı, yürütülen resmi kontroller neticesinde görülen gereklilik üzerine kesimhanelerde görüntülü sistem kurulmasının zorunlu hale getirilmesi için çalıştıklarını aktararak Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği'nin güncellendiğini ve yayım aşamasına geldiğini bildirdi. Yumaklı, "Bu yasal düzenleme neticesinde kesimhanelere görüntüleme sistemlerinin kurulmasıyla hayvan refahı ve kesimleri ile personel davranışları gibi kesim öncesi ve sonrasına ilişkin tüm işlem basamakları, gıda işletmecisi ve bakanlığımız ilgili birimleri tarafından sürekli ve düzenli takip edilecektir" dedi.

KULAK KÜPESİ ŞART

Yeni uygulama ile bakanlığa beyan edilen gün ve saatler dışında kesim yapılmasının engelleneceğinin altını çizen Yumaklı, "Kulak küpesi olmayan tanımlanmamış hayvan kesimi yapılmasının önüne geçilecek. Kesim ve sonrasında hijyen kurallarına uygun işleyiş takip edilecek" diye konuştu.