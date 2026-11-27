Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon krizinden etkilenen özel sektör için Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) özel ve kamu bankaları üzerinden 35 milyar TL'lik paketi hayata geçireceğini açıkladı. Sorunlu fonların reel sektöre sirayet etmemesi için karantinaya aldıklarını söyleyen Şimşek, "Bankaların doğrudan bu fonlara olan riski 1.3 milyar lira. Yüz binde iki. 1 trilyon liralık özel sektör tahvil piyasamız var. Şu ana kadar temerrüde düşen tutar 20 milyar. Yani özel sektör tahvil piyasasının yüzde ikisi kadar. Bu dönemde bu sorunun reel sektöre etkisini sınırlamak için Merkez Bankamız önemli bir adım attı. KGF kendi öz kaynaklarından bir program başlattı. Bir paket kullandıracak" dedi.

AZAMİ 48 AY VADE

Paketin toplam kefalet limitinin 35 milyar lira olacağını anlatan Bakan Şimşek, "Yararlanıcı başına en fazla 500 milyon liralık bir kefalet. Burada kefalet oranı da yüzde 80 olacak. Altı ay ana para ödemesiz 24 veya azami 48 aylık bir kredi kefaleti söz konusu olacak. Fonlarla ilişkili olan bütün bu özel sektör tahvilinin miktarı bildiğ-i niz gibi şimdi yanlış hatırlamıyorsam 50-55 milyar lira civarıydı. Dolayısıyla bugüne kadar temerrüt sadece 20 milyar lira. Tekrar söyleyeyim bir kefalet 35 milyar liralık bir kefalet sistemi. Bu kapsama giren toplam firma sayısı yani özel sektör tahvili ihraç etmiş firma sayısı 99 tanedir. Şimdi dolayısıyla reel sektöre etkisinin de bu anlamda ciddi bir şekilde sınırlamış oluyoruz" açıklamasında bulundu.

MANİPÜLASYONA GEÇİT VERİLMEYECEK

SPK Teknoloji Dönüşüm Projesi hazırladıklarını söyleyen Şimşek, bu kapsamda "yapay zeka destekli manipülasyona karşı erken uyarı sistemi" oluşturulacağını belirtti. Hacimli verilerin kısa sürede ve anlamlı işleneceği "büyük veri platformu" kurulacağını kaydeden Şimşek, "Erken uyarı ile anlık gözetim yapılacak. Yapay zeka destekli sistemle manipülasyon erken tespit edilecek. Büyük veri ile etkin denetim, MKK, Takasbank ve diğer kurumların verileri tek platformda, hızlı analiz edilecek. Güçlü kadro ile kalıcı kapasite sağlanacak. Özlük haklarında iyileştirme yapılacak, yeni yetenekler kuruma kazandırılacak" dedi. Şimşek SPK Kanunu'daki değişiklikleri ise şöyle sıraladı: "SPK'ya fonlarda tedbir alma, işlemleri durdurma ve tasfiye yetkisi güçlendiriliyor. Zararların sorumlulardan tahsil edilip yatırımcılara ödenmesi için kalıcı bir geri kazanım mekanizması kuruluyor. Riskleri erken tespit edecek bir risk merkezi kurulması ve bankacılık sektörü dahil kurumlar arası bilgi paylaşımı hızlandırılıyor."

MSCI İLE GÖRÜŞECEĞİZ

ŞİMŞEK, MSCI ile uyum sürecini hızlandırmak için önümüzdeki hafta Londra'da yetkililerle bir araya gelmeyi planladıklarını açıkladı. Şimşek, çalışmaların Aralık 2026'da tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi. Devam eden incelemelere değinen Şimşek, "SPK'nın fonlarda manipülasyona yönelik incelemesini kasım sonunda tamamlanması bekleniyor. 16 Eylül-26 Kasım 2026 arası dönemde: 56 hisse senedi tarandı; fonlarla alakalı 21 hisse senedinde; 551kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 591 kişi hakkında işlem yasağı uygulandı. 319 kişinin ise işlem lisansı iptal edildi" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör