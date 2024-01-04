Kıdem tazminatında tavan 35 bin TL’yi geçti

Memur ve memur emeklisine yüzde 49.25 zamla birlikte kıdem tazminatı tavanı yükseldi, memur maaş katsayısındaki artışla birlikte sosyal destekler de güncellendi. Geçen yıl 23 bin 490 lira uygulanan kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak itibarıyla 35 bin 58 liraya yükseldi. Bu tutardan damga vergisi kesildikten sonra net ödeme 34 bin 792 lira olacak. Buna göre brüt ücreti 34 bin olup aynı işyerinde 20 yıl çalışan yaklaşık 680 bin lira kıdem tazminatı alacak.Memur katsayısındaki yüzde 49.25 artışla beraber yaşlılar, engelliler, hasta ve yakınlarına bakanlara yapılan sosyal destek ödemeleri de arttı. Çocukların ailelerinin yanında bakımı için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerine de memur maaş katsayısındaki artış yansıtılacak. Okul öncesi için ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 614 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 632 liradan 5 bin 421 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 3 bin 874 liradan 5 bin 782 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 4 bin 358 liradan 6 bin 505 liraya çıkacak.Memur maaş katsayısındaki artış sosyal destek ödemelerine de yansıyacak. Yaşlı, engelli, hasta ve yakınlarına ödenen destek tutarları yükselecek. Buna göre 65 yaş aylığı 2 bin 348 lira olan ödeme 3 bin 504 liraya, evde bakım aylığı da 5 bin 97 liradan 7 bin 608 liraya çıktı. Evde bakım aylığında hane içindeki kişi başı gelir sınırı da yeni asgari ücretle değişti. Gelir sınırı 7 bin 601 liradan 11 bin 34 liraya çıktı. Memur zammıyla tüberküloz veya SSPE (beyin iltihabı) hastalarına yapılan 5 bin 97 lira tutarındaki yardım da 7 bin 608 liraya ulaştı. Engelli aylığı yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya yükseldi. 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına verilen aylık da 2 bin 797 liraya çıktı.Kıdem tazminatı tavanı ocak-haziran döneminde 35 bin 58 lira uygulanacak. Bu tavan ocak-temmuz ayında yükseliyor. Emekli olmayı düşünenler başta olmak üzere çalışanlar için alacakları kıdem tazminatının en fazla ne kadar olacağı bu tavan üzerinden hesaplanıyor. Tavan artınca çalışanların eline geçen tazminat da artıyor.Temmuz ayında yapılan seyyanen zam tutarı brüt 8 bin 139 lira olup bu tutardan 62 lira damga vergisi kesilerek 8 bin 77 lira ödeme yapılıyor. Ocak ayı itibarıyla seyyanen zam tutarı brüt 12 bin 147 lira olurken bundan 92 lira damga vergisi kesilecek. Net olarak 12 bin 55 lira ödenecek. Memurlar emekli oluncaya kadar her 6 ayda bir artırılan seyyanen zammı almaya devam edecek. Bu ilave ödeme emekli aylıklarına yansımayacak.BİR yıllık kıdemi olan 1 aylık brüt ücreti tutarında tazminata hak kazanıyor. erinden ödeniyor. Brüt ücret hesaplanırken sürekli olarak yapılan yardım ve primler de dâhil ediliyor. Ancak çalışanın ücreti ne olursa olsun ödenecek tazminatı bu tavan tutarı geçemiyor. Bugün itibariyle 50 bin lira brütü olan çalışan işten ayrılırken kıdemi 35 bin 58 liradan hesaplanacak. Geçen yıl Temmuz'da memur maaşlarına 7 bin 77 lira seyyanen zam yapılırken bu tutar en yüksek devlet memuru ikramiyesine yansımadı. Bu yıl da kıdem tazminatı tavanı hesabında seyyanen zam dikkat alınmayacak.Mevcuttabloya göre Emekli Sandığı emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri arasında 11.68 puanlık bir zam farkı oluştu. 6 aylık enflasyonun açıklanmasıyla birlikte yüzde 37.57 zam alan SSK, Bağ-Kur emeklisine refah payı eklenmesi için çalışma başlatıldı. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme farkıyla birlikte yüzde 49.25 zam alırken, SSK, Bağ- Kur emekli aylıklarının eşitlenmesi için sivil örgütlerden arka arkaya açıklamalar geldi. Edinilen bilgiye göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı alternatifleri içeren bir çalışma yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la paylaşacak. 7.500 lira olan emekli aylığının yükseltilmesi için de yasal düzenleme yapılacak. Meclis'in 16 Ocak'ta açılmasının ardından yasal düzenleme Meclis'e sunulacak. En düşük emekli aylığının da 10 bin TL'ye geçmesi bekleniyor.Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş aylığı artışında memur maaş katsayısı, yararlanma koşullarında da asgari ücret dikkate alınıyor. Yaşlılık aylığı, sosyal güvencesi olmayan, nafaka almayan, sağlık sigortası bulunmayan, hane halkı net geliri asgari ücretin üçte birinden az olanlara bağlanıyor. Memur zammıyla birlikte sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen aylık 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya çıktı. Geçen yılın ikinci yarısında kişi başına düşen geliri 3 bin 800 lira olan yaşlılık aylığı alabiliyordu. Bu yıl ise asgari ücretteki artışla net geliri 5 bin 667 liranın altında olanlar (asgari ücretin üçte biri) olanlar 65 yaş aylığı alabilecek.BU yılın ilk yarısında başvuruda bulunacak gençlerin ödeyeceği bedelli askerlik ücreti de netleşti. Bedelli askerlik ücreti her 6 ayda bir memur maaş zamlarına paralel olarak değişiyor. Memur maaş katsayısı ile 240 bin 000 gösterge rakamının çarpımı sonucu bulunan tutar bedelli askerlik ücretini gösteriyor. Memur maaş katsayısında yaşanan artışla bedelli askerlik ücreti de yükseldi. Bedelli askerlikte yeni tutar 122 bin 351 liradan 182 bin 608 liraya çıktı. Bu tutar Haziran sonuna kadar geçerli olacak.