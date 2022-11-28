Kilosu 250 ile 400 lira arasında değişen ıhlamur vatandaşların vazgeçilmezi oldu

Karabük'te havaların soğuması ve gribal enfeksiyonun yoğun görülmesi nedeniyle aktarlarda hareketlilik artarken, en çok satılan ürünlerin başında kilosu 250 ile 400 liradan ıhlamur yer alıyor.

Havaların soğumasıyla gribal enfeksiyon hastalığında yaşanan artış ile birlikte Karabük'teki aktarlarda hareketlilik arttı. Vatandaşların hastalıktan korunmak amacıyla en çok tercih ettiği ürünlerin başında geçen yıl gibi ıhlamur yer alıyor. Kilosu 250 ile 400 lira arasında değişen ıhlamur vatandaşların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.