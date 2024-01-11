Kimya sektörü bu yıl 35 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, 2023 yılını 30,6 milyar dolarlık ihracatla tamamlayan kimya sektöründe en fazla ihracat gerçekleştiren alt sektörler belli oldu.

16 alt sektörün 9'unda ihracat artışı yaşanırken, en yüksek dış satım rakamına 9 milyar 164 milyon dolarla "plastikler ve mamulleri" grubunda ulaşıldı. Onu 8 milyar 333 milyon dolarlamineral yakıtlar ve ürünler, 2 milyar 765 milyon dolarla anorganik kimyasallar izledi.

İKMİB çatısı altında ülke ihracatının yükselişine kaldıraç etkisi yapan kimya sektörü, geçen yıl 230 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi.

En fazla kimya ihracatı yapılan ilk 10 ülkenin 7'si Avrupa'dan listeye girdi. Birinciliğe Hollanda yerleşirken, onu Hollanda, Rusya, İtalya, Romanya, İspanya, Almanya, ABD, Irak, İngiltere ve Belçika takip etti.

BU YIL KİMYA İHRACATINI ARTIRACAK ÖNEMLİ ETKİNLİKLERE İMZA ATILACAK

Verilen bilgiye göre, İKMİB, 2024 yılında kimya ihracatçısını yeni pazarlara açacak önemli etkinliklere imza atacak. Bu yıl 19 ülkede 35 ihracat organizasyonu gerçekleştirecek İKMİB, 16 fuar milli katılımının yanı sıra 4 info stand katılımı, 11 sektörel ticaret heyeti ve 4 alım heyeti düzenleyecek.

İKMİB, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Çin, Almanya, İtalya, İspanya, Romanya, Çekya, Hollanda, BAE, Suudi Arabistan, Endonezya, Hong Kong, Kazakistan, Panama, Şili, Meksika, Kolombiya ve Rusya'yı merkezine alan etkinlerle kimya ihracatçılarının potansiyelini hedef pazarlara taşıyacak.

"2030 YILINDA 50 MİLYAR DOLAR İHRACATA ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Başkanı Adil Pelister, kimya sektörü olarak Türkiye'nin ihracattaki lokomotif ve stratejik sanayi alanlarından biri olmayı sürdürdüklerini bildirdi.

Geçen yıl 30,6 milyar dolarla en fazla ihracat yapan ikinci sektör olduklarını kaydeden Pelister, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle global kimya ihracatında gerileme yaşanan bir dönemde dahi küresel ticaretteki pazar payımızı artırmamızı çok kıymetli bir kazanım olarak görüyoruz. Bu motivasyonla birlikte pazar çeşitliliğimizi artırmaya odaklanarak 2024 yılında 35 milyar dolarlık kimya ihracatı hedefliyoruz. Nitelikli ihracatı benimseyen ve 'Vizyon 2030' mottosuyla kimya sektörümüzün dünyaya açılmasına öncülük eden İKMİB olarak 2028 yılında 48 milyar dolar, 2030 yılında 50 milyar dolar ihracata ulaşmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

"KİMYA İHRACATÇIMIZI TÜM DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİNE HIZLA ADAPTE ETMEK ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ"

Adil Pelister, kimya ihracatçısının pazar çeşitliliğini artırmaya odaklandıklarını belirterek, yüksek katma değerli ihracat ve sürdürülebilirlik perspektifinde yeşil dönüşüm ile döngüsel ekonomiyi ön plana aldıklarını anlattı.

Dünyanın farklı coğrafyalarındaki savaşların, küresel anlamdaki yüksek enflasyon ve faizlerin ve jeopolitik gelişmelerin uluslarası ticarete olumsuz etkisinden bahseden Pelister, "Bunların yanı sıra emtia ve enerji fiyatları da talep ve arz dengesini olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla kimya ihracatçımızı tüm değişim ve dönüşüm süreçlerine hızla adapte etmek öncelikli hedefimiz. İKMİB olarak biz de bu doğrultuda pek çok yenilikçi proje üzerinde çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

Pelister, Türkiye'de bir ilk olacak Kimya Teknoloji Merkezi projeleri ile yüksek teknoloji ve yüksek katma değer odaklı yeni bir ekosistem kurmayı amaçladıklarını kaydederek, şunları aktardı:

"Bu yılın ilk yarısında Bilişim Vadisi'nde konumlanan KTM'nin açılışını gerçekleştireceğiz. Merkezimizin bünyesinde toplam 175 farklı test uygulanacak ve 83 testten akredite olunacak. Böylece test ve analiz hizmeti kapsamında optimum kapasitede yıllık minimum 7,2 milyon dolar tasarruf sağlanmasını bekliyoruz. Yakın vadede hayata geçirmeyi planladığımız Türkiye Kimya Ajansı projelerimizle de Türk kimya sektörünün dünyadaki pazar payını yüzde 0,6'dan yüzde 1'in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz."