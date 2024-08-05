Kira artış oranı Ağustos 2024 verisi belli oldu! İşte TÜİK Temmuz enflasyon rakamlarıyla kira artış zam oranı hesaplama yöntemi

Son dakika haberleri: Temmuz ayı enflasyon (TÜFE) rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Bununla beraber kira artış oranı da belli oldu. Buna göre enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ağustos 2024 için yüzde 65,93 oldu. Peki kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılıyor? İşte merakla beklenen haberin detayları...

AĞUSTOS 2024 KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 65,93 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından Ağustos 2024 kira artış oranı da belli olmuş oldu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ağustos ayı için yüzde 65,93 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte Ağustos 2024 kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

AĞUSTOS 2024 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Örnek Konut Kirası: 15.000 TL

Kira Artış Oranı: 65,93

Ağustos 2024 Kira Artış Tutarı: 9.889,5

Ağustos 2024 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 24.889,5

Açıklanan rakamlara göre kirası 15.000 TL olan bir kiracının Ağustos ayında ödeyeceği kira zammı 9.889,5 TL olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 24.889,5 TL olarak gerçekleşecek.

HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon (TÜFE) yıllık 61,78 aylık ise yüzde 3,23 olarak gerçekleşti.