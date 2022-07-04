TÜİK TEFE TÜFE ile Temmuz ayı kira artış oranı merak konusu haline geldi. Bugün açıklanan enflasyonla beraber normal şartlarda her ay yeniden hesaplanan bu oran, bu ay da uygulamaya geçen sabitleme kararı nedeniyle yüzde 25 olarak uygulanacak. "2022 TÜİK Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne oldu, hesaplama nasıl yapılır?" soruları şimdilerde merak konusu haline geldi. İşte TÜİK TEFE TÜFE ile Temmuz ayı kira artış oranı hesaplama ekranı ve tüm detaylar...