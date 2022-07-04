TÜİK TEFE TÜFE ile Temmuz ayı kira artış oranı merak konusu haline geldi. Bugün açıklanan enflasyonla beraber normal şartlarda her ay yeniden hesaplanan bu oran, bu ay da uygulamaya geçen sabitleme kararı nedeniyle yüzde 25 olarak uygulanacak. "2022 TÜİK Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne oldu, hesaplama nasıl yapılır?" soruları şimdilerde merak konusu haline geldi. İşte TÜİK TEFE TÜFE ile Temmuz ayı kira artış oranı hesaplama ekranı ve tüm detaylar...
Her ay enflasyon rakamlarından sonra kira artış oranı güncelleniyordu. 11 Haziran 2022 itibariyle kiracıya yüzde 25 üzerinde zam yapılmaması kararı alındı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,
"1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek Kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde Artış yapılabilme imkanı getiriliyor" açıklamalarında bulundu.
TÜİK Temmuz zammı için belirleyici olacak Haziran ayı enflasyon oranı (TÜFE) açıklamasını yaptı. Buna göre aylık enflasyon oranı yüzde 4,95 olarak yıllık enflasyon ise yüzde 78,62 olarak kayıtlara geçti.