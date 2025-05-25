Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi! Bakan Şimşek: Ek maliyete katlanmaya gerek olmayacak

81 İLDE e-KİRA SÖZLEŞMESİ DÜZENLENDİ

İkinci fazla yetki belgeli emlak danışmanlarınca kiralama işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılması imkanı sağlandı. Vatandaşlar da emlak işletmelerinin yetki belgesi kontrolünü yaparken, güvenilir ortamda sözleşmelerine onay verebiliyor.

Bu hizmetle, hem vatandaşlar hem de emlak işletmeleri bakımından olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ayrıca vatandaşlar, doğrulanmış şeffaf bilgilere de erişebiliyor. Böylece, yetki belgesiz kira işlemlerine aracılık edilmesi önlenirken, kiralamaya konu taşınmazın sahipliği de kontrol edilebiliyor. Vatandaşlar, kurumlara kira sözleşmelerini iletme yükünden de kurtulurken, entegre hizmetlerle bürokrasi de azalmış oluyor.

Hizmet kapsamında, 20 bin 979 kira sözleşmesi onaylandı. Uygulamaya ülke genelinde yaygın katılım olurken, 81 ilin tamamında "e-Kira Sözleşmesi" düzenlendi. Bu hizmetin vatandaşlar tarafından etkin kullanımının sağlanması amacıyla ekranlar kullanıcı dostu tasarlandı. Ayrıca, "Kira Sözleşmesi İşlemleri" giriş ekranında hizmetin kullanım videosuna ve kullanım kılavuzuna yer verilerek, vatandaşlar hizmetin adımları konusunda bilgilendirildi.

Vatandaşları bilgilendirmek için hazırlanan tanıtım videosunun da televizyonlarda yayımlanması öngörülüyor.