Kiradaki konutların değeri 701 milyar $

Merkez Bankası'nın cuma günü yayınladığı Enflasyon Raporu'nda, "Hanehalkı varlıklarında değerleme etkisi" konulu çalışmada önemli bilgilere yer verildi. 2024'ün üçüncü çeyreği sonu itibarıyla hanehalkının varlıkları 1.5 trilyon doların üzerine çıktı. Hanehalkının 505 milyar dolar büyüklüğünde finansal varlığı bulunurken, yastık altı altının değerinin 311 milyar dolar olduğu belirlendi. En çarpıcı tespiti ise konut varlığı oluşturdu. Buna göre hanehalkının kiradaki konut stokunun değeri 701 milyar dolara ulaştı. Merkez Bankası çalışmasında hanehalkının varlıklarındaki değerlenmenin, tüketim harcamaları kanalıyla yurt içi talebi etkileyerek ekonomik büyüme ve enflasyon üzerinde etkili olduğuna dikkat çekildi. 2021-2024'te altın ve konut değerlenmesinden hanehalkının kar ettiği, bunun da varlık etkisi ile talebi artırdığı ifade edildi.