Kiralama sektöründe yenilikçi iş modeli

Kiralama sektöründe yepyeni bir iş modeli hayata geçiyor. Dakikalık, saatlik ve günlük araç kiralama platformu GetirAraç, "GetirAraç İş Ortağım" adlı yenilikçi yatırım modelinde ikinci el ekonomi sınıfı otomobil sahiplerine ek gelir fırsatı sunuyor. Şahıs ve ticari şirket sahibi olmak kaydıyla araçlarını en az 1 ay, en fazla 12 ay olmak üzere GetirAraç filosuna dahil edenler; ikinci el ekonomi sınıfı bir araçtan yılda 380 bin TL'ye varan ücret garantili kazanç fırsatından yararlanıyor. Halihazırda otomobillerini kullanmayan ve gelir elde etmek isteyenler, GetirAraç İş Ortağım Platformu'na 5 yaşından küçük ve 60 bin kilometreyi aşmamış araçlarını ekleyebiliyor.GetirAraç CEO'su Emre Ayyıldız, "GetirAraç İş Ortağım modeli ile araç sahiplerine önemli bir yatırım ve gelir fırsatı sunuyoruz. GetirAraç filosuna katılan araçlarda trafik sigortası ve MTV haricindeki tüm sigorta ve hasar sorumluluğunu GetirAraç olarak biz üstleniyoruz. Aracın sözleşme süresi içerisinde HGS ve trafik cezaları GetirAraç tarafından ödeniyor. Kiralama sürecinde ay başında garanti edilen ücret, araç sahibi tarafından GetirAraç'a faturalanıyor ve ödeme 15 gün vade ile yapılıyor" dedi.GetirAraç'ta uygulanan güvenli sürüş hakkında da bilgi veren Emre Ayyıldız, şunları anlattı: "Kendi geliştirdiğimiz yazılım sayesinde sensörler ve telemetri sistemleri ile sürücünün trafik kurallarına ne ölçüde uyduğunu takip edebiliyoruz. Trafikte risk oluşturan sürücüleri sistem dışı bırakabiliyoruz. Bugüne kadar 40 bin kişi kara listeye alındı. Ayrıca kaza yüzdeleri yüksek olan 21 yaş altı sürücülere kiralama yapmıyoruz. 100 bin kişiyi de bu nedenle sistem dışında bıraktık. Bu önlemlerden sonra kaza oranı yüzde 35'e düştü. Böylece hem GetirAraç kullanıcılarının hem de aracını GetirAraç filosuna dahil eden iş ortaklarımızın araçlarının güvenliğini sağlayabiliyoruz."