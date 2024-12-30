Kiralamada ticarinin payı yükseldi

Operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki hafif ticari araç payı yükseliyor. 2018 sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki hafif ticari araçların yüzde 2.9 olan payı ise 2024'ün üçüncü çeyreği sonunda yüzde 7.5'e yükseldi.Yılın ilk dokuz ayında 64 milyar 200 milyon TL'lik yeni araç yatırımı yaparak 48 bin 300 adet aracı filosuna kattı. Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi NielsenIQ iş birliği ile hazırladığı rapora göre yılın üçüncü çeyreği sonu itibarıyla sektörün aktif büyüklüğü 217 milyar 800 milyon TL olarak gerçekleşti.Bu dönemde, sektörün toplam araç sayısı 2023 yılı sonuna göre yüzde 0,2 azalarak 253 bin 500 adede geriledi. Bu dönemde, sektörün araç parkının yüzde 46.8'i kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 30.3 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 10.6 pay aldı. Sektörün araç parkının yüzde 34.4'lük bölümünü dizel yakıtlı araçlar oluştururken, benzinli araçların payı yüzde 56.2'ye yükseldi. Hibrit ve elektrikli araçların payı ise yüzde 9.3 oldu.Yılın ilk dokuz ayı sonunda sedan gövde tipine sahip araçlar yüzde 48.2 ile birinci sırada, hatchback gövde tipine sahip araçlar ise yüzde 23.3 ile ikinci sırada yer aldı. SUV araçlar ise yüzde 19.4 ile üçüncü sırada yer aldı. Sektörün toplam araç parkının yüzde 80'ini otomatik vitese sahip araçlar oluştururken, manuel vitesli araçların payı ise yüzde 20 olarak gerçekleşti.