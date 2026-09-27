Kiralık sosyal konutta başvuru süreci tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşamasının tamamlandığını, incelemelerin ardından kura sürecine geçileceğini duyurdu. Bakan Kurum, "TOKİ ile hayata geçirdiğimiz kiralık sosyal konut projemizde ilk aşamayı tamamladık. Başvuruları topladık, şimdi inceleme süreci başlıyor. Koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1.071 konutun sahiplerini ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz. Yuvalarımız İstanbulluları bekliyor" ifadelerini kullandı.

KİM YARARLANACAK?

500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen kiralık sosyal konut sisteminden İstanbul'da hane geliri 100 bin TL'nin altında olan, tapuda üzerine evi bulunmayan, 18 yaşından büyük, evli T.C. vatandaşları faydalanabilecek. Yine en az 1 yıldır İstanbul'da kesintisiz ikamet etme koşulu da aranacak.

10 BİN TL'YE KİRALIK

10 bin TL'den başlayan tutarlarla kiralanacak evler gruplara göre 1+1, 2+2, 3+1 ve 4+1 olacak şekilde kiralanacak. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1; iki veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

İLÇE İLÇE KONUTLAR

Birinci grupta yer alan Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde 360, ikinci gruptaki Maltepe, Tuzla, ve Kartal ilçelerinde 330, üçüncü gruptaki Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 291, dördüncü grupta Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere ilk etapta toplam 1071 konut kiralanacak. Bu kampanyada vatandaşlardan başvuru ücreti alınmadı. Başvurular e-Devlet üzerinden, TOKİ hizmetlerindeki "Konut/İşyeri Başvuru" menüsünden tamamlandı.