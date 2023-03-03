Kirayı fahiş artıranlar için 3 yıl hapis söz konusu

DEPREM ÖNCESİ VE SONRASI FİYATLAR İNCELENİYOR

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında, konut satış ve kira artışlarını mercek altına aldı. Bu kapsamda gayrimenkul satış ve kiralama ilanı verilen tüm sitelerden veriler toplandı. Veriler, tek tek incelenip, deprem öncesi ve sonrasındaki fiyatlar analiz ediliyor. Ekipler, Ticaret Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve 112'ye yapılan ihbarları da bir araya getirerek tek tek inceliyor. Analiz ve tespitler sonucu fiyat artışına neden olduğu belirlenenler hakkında, TCK 237'nci maddesi kapsamındaki 'fiyat etkileme' suçundan soruşturma yürütülerek 1 ile 3 yıl arasında hapis talebiyle dava açılabilecek.

Avukat Beyza Nur Çatal, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın sürdüğünü belirterek, "Bu çalışma kapsamında deprem sonrasında fahiş fiyat artışı yapanlar internet sitelerinden tespit edildikten sonra bunlarla ilgili TCK 237'nci maddesi gereği fiyatları etkileme suçundan 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası verilmesi söz konusudur. Yeni kiraya çıkacak vatandaşlar, eğer fahiş bir fiyatla karşılaşırsa bu durumu Ticaret Bakanlığı'na, cumhuriyet başsavcılıklarına veya 112 ihbar hattına bildirdiğinizde bu şahıslar hakkında adli işlemler başlatılır" dedi.