‘Kirli’ kuş satıldı

İnternet dünyasının en tanıdık logolarından biri olan, Elon Musk'ın satın almasının ardından FBI, Pentagon ve CIA ile işbirliği içinde olduğu ifşa edilen mavi kuş satıldı. Musk'ın Twitter'ı devralıp X olarak yeniden markalaştırmasının ardından San Francisco'daki eski şirket merkezinden kaldırılan ikonik kuş logosu, açık artırmayla yaklaşık 35 bin dolara alıcı buldu. Nadir ve koleksiyonluk eşyalar üzerine uzmanlaşmış RR Auction, 254 kilogram ağırlığındaki, 3.7x2.7 metre ölçülerindeki tabelanın 34 bin 375 dolara alıcı bulduğunu açıkladı. Ancak alıcının kimliği paylaşılmadı.Musk, Twitter'ın yeniden markalaşma sürecinde şirketin eski tabelalarından hatıra niteliğindeki eşyalara birçok eşyayı daha önce satmıştı. Aynı müzayedede teknoloji tarihine damga vurmuş diğer koleksiyonluk eşyalar da yüksek fiyatlara satıldı. Apple-1 bilgisayarı aksesuvarlarıyla birlikte 375 bin dolara alıcı buldu. Steve Jobs'un 1976'da imzaladığı Apple Computer Co. çeki 112 bin 54 dolara satıldı. Birinci nesil, 4GB kapasiteli, orijinal ambalajındaki iPhone 87 bin 514 dolara yeni sahibini buldu.Elon Musk Twitter'i satın aldıktan sonra mavi kuşun masum olmadığını, birçok operasyonda ABD istihbarat örgütleri tarafından kullanıldığını ortaya çıkarmıştı. Twitter'ın FBI, Dışişleri Bakanlığı, CIA ve Pentagon dahil çeşitli devlet kurumlarıyla işbirliği yaparak gözetim ve sansür uyguladığı paylaşılmıştı. Hatta eski Twitter yöneticilerinin CIA ajanı olduğu da anlaşılmıştı. Yapılan ifşaatlarda ABD eski Başkanı Joe Biden'ın ekibinin talebi üzerine seçim sürecinde ortaya çıkan Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait sızıntıların sansürlenmesi, Donald Trump'ın hesabının askıya alınması gibi konuların yanı sıra Twitter'ın eski yönetiminin ABD ordusunun Orta Doğu'daki manipülasyonlarına alet olduğu ortaya çıkmıştı.