Kırmızı ette ithalata ihtiyaç azalıyor! Büyükbaş hayvan varlığında dikkat çeken artış

BÜYÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI YÜZDE 7,4 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'deki büyükbaş hayvan sayısı 2023'te 16 milyon 583 bin, 2024'te 16 milyon 986 bin, 2025'te ise 17 milyon 709 bin oldu.

Artış 2026 yılında da devam etti. Haziran 2026 itibarıyla büyükbaş hayvan varlığı 17 milyon 805 bin başa ulaştı.

Böylece 2023'ten Haziran 2026'ya kadar toplam büyükbaş hayvan varlığında yüzde 7,4 artış kaydedildi. Hayvan sayısı söz konusu dönemde 1 milyon 200 binin üzerinde yükseldi.