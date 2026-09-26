Kırmızı ette ithalata ihtiyaç azalıyor! Büyükbaş hayvan varlığında dikkat çeken artış

Türkiye'nin Hayvancılık Yol Haritası kapsamında yürütülen çalışmalarla yurt içindeki büyükbaş hayvan varlığı artırılırken, besilik sığır ithalatında da kademeli azaltmaya gidiliyor. TÜİK verilerine göre büyükbaş hayvan sayısı 2023'te 16 milyon 583 bin baştan, Haziran 2026 itibarıyla 17 milyon 805 bin başa yükseldi.
BÜYÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI YÜZDE 7,4 ARTTI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'deki büyükbaş hayvan sayısı 2023'te 16 milyon 583 bin, 2024'te 16 milyon 986 bin, 2025'te ise 17 milyon 709 bin oldu.
Artış 2026 yılında da devam etti. Haziran 2026 itibarıyla büyükbaş hayvan varlığı 17 milyon 805 bin başa ulaştı.
Böylece 2023'ten Haziran 2026'ya kadar toplam büyükbaş hayvan varlığında yüzde 7,4 artış kaydedildi. Hayvan sayısı söz konusu dönemde 1 milyon 200 binin üzerinde yükseldi.
BESİLİK SIĞIR İTHALATINDA KOTA KADEMELİ DÜŞTÜ
Yurt içindeki hayvan varlığındaki artışla birlikte besilik sığır ithalatına verilen izinler de kademeli olarak azaltıldı.
2023'te besilik sığır ithalatı özel sektöre açık şekilde yürütülürken, bu dönemde Türkiye'ye 686 bin 348 baş besilik sığır girişi gerçekleşti.
2024'te açıklanan Hayvancılık Yol Haritası kapsamında ithalatın Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla yürütülmesine başlandı. Ayrıca 200 baş ve üzeri ile 200 baş altı işletmeler için ayrı kontenjanlar belirlenerek küçük üreticilerin de gözetilmesi sağlandı.
İthalat izinleri 2024'te 600 bin baştan 2025'te 520 bin başa, 2026'da ise 500 bin başa indirildi.
2026'DA İTHALATIN 350 BİN BAŞTA KALMASI BEKLENİYOR
ESK'nin 2024'te ithalatı üstlenmesinin ardından Türkiye'ye giren hayvan sayısı planlanan kotanın altında kaldı.
Besilik sığır ithalatı 2024'te 479 bin 803 baş, 2025'te 428 bin 569 baş oldu. 2026'da ise 15 Eylül itibarıyla 252 bin 24 baş hayvan ithal edildi.
Yıl sonunda ithalatın yaklaşık 350 bin baş olması öngörülüyor.
Verilere göre ithalatın piyasada fazla arz oluşturmadan, ihtiyaç ölçüsünde ve kontrollü biçimde kullanılması hedefleniyor.
2027 İÇİN 480 BİN BAŞLIK İZİN PLANLANDI
2027 yılında da iç piyasanın ihtiyacı esas alınarak toplam 480 bin baş besilik sığır ithalatı için izin planlandı.
Yeni dönemde küçük üreticiyi koruyan ve besiciliği sürekli yapan işletmelere öncelik veren yeni bir dağıtım modelinin uygulanması planlanıyor. Böylece ithal materyalin doğrudan üretim yapan ve sürdürülebilir besiciliğe katkı sağlayan işletmelere ulaştırılması hedefleniyor.
Bu veriler doğrultusunda besilik sığır ithalatının, yurt içi üretimin yerine geçen bir kaynak yerine iç piyasadaki arzı dengeleyen tamamlayıcı bir araç olarak kullanıldığı belirtiliyor.
ETÇİ IRK GEBE DÜVEYE TALEP ARTTI
Besilik materyal ihtiyacının uzun vadede yurt içindeki üreticilerden karşılanabilmesi için anaç hayvan varlığının güçlendirilmesine de önem veriliyor.
Bu kapsamda "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi" ile yürütülen çalışmalar öne çıkıyor. Projeye kırsaldaki üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği, özellikle etçi ırk gebe düve talebinde artış yaşandığı belirtiliyor.
Geçen yıl yaklaşık 50 bin baş olan etçi ırk gebe düve tedariki, Eylül 2026 itibarıyla 130 bin başa ulaştı. Yıl sonuna kadar bu sayının yaklaşık 200 bine ulaşması bekleniyor.
2023'ten itibaren ithalat izni verilen ve yurda giren besilik sığır sayıları şöyle:
|
Yıl
|
Toplam ithalat izni
|
200 baş ve üzeri
|
200 baş ve altı
|
Yurda giren
|
2023
|
-
|
-
|
-
|
686.348
|
2024
|
600.000
|
450.000
|
150.000
|
479.803
|
2025
|
520.000
|
400.000
|
120.000
|
428.569
|
2026 (15 Eylül itibarıyla)
|
500.000
|
392.000
|
108.000
|
252.024
|
2027
|
480.000
|
380.000
|
100.000
|
-