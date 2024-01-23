Kırsal kalkınma destekleri için başvurular 19 Şubat’ta bitecek

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından kırsalda gelir düzeyinin artırılması amacıyla çeşitli yatırım konularında verilen destekler için 19 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) ile kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. KKYDP ile aile işletmeciliği faaliyetleriyle küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi ve gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Programla doğal kaynaklar ve çevrenin korunması dikkate alınarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi ve kırsalda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması da hedefleniyor. Bu kapsamda, tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı üst limiti, yeni tesis niteliğindeki başvurularda 14 milyon lira, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurularda 12 milyon lira, kapasite artırımıyla teknoloji yenileme veya modernizasyon niteliğindeki başvurularda 10 milyon lira olarak uygulanıyor.Ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması.Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar.Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar.Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımları.Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi paketlenmesi ve depolanması.Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar.El sanatları ve katma değerli ürün yatırımları.İpek böceği yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar.Tarımsal amaçlı örgütler için makine parkı yatırımları.Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar.