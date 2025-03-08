Kırsal kalkınmaya 246,6 milyar liralık yatırım gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü İstatistik Bülteni'nden derlenen bilgiye göre, Bakanlık kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla çeşitli dönemlerde hibe programları uyguluyor.

Bu çerçevede, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), Makine-Ekipman Alımı Destekleri, Uzman Eller Projesi, Genç Çiftçi Projesi, Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi, Katılım Öncesi Yardım Aracının Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) ve Dezavantajlı Alanlarda Uygulanan Kırsal Kalkınma Projeleri hayata geçirildi.

Geçen yıl 7 bin 62 projeye 8 milyar 596 milyon liralık hibe verilirken, bu hibelerle 15 milyar 528 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi ve 7 bin 896 kişiye de istihdam sağlandı.

Kırsal kalkınma yatırımları kapsamında, 2006-2024 döneminde de toplam 152 bin 938 proje desteklendi ve projelerin faaliyete geçirilmesi sonucunda reel olarak 246 milyar 593 milyon lira yatırım gerçekleştirildi. Söz konusu dönemde yapılan yatırımlarla, 270 bin 923 kişi istihdam edildi.

PROJELERİN HİBE, YATIRIM VE İSTİHDAM DETAYLARI

Projelere bakıldığında, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde geçen yıl 2 bin 597 projeye 3 milyar 241 milyon lira hibe desteği sunuldu, faaliyete geçen 6 milyar 58 milyon lira tutarında yatırımla, 3 bin 551 kişilik istihdam oluşturuldu. Söz konusu projede, 2006-2024 döneminde ise toplam 19 bin 413 projeye 48 milyar 990 milyon lira hibe desteği verilirken, 103 milyar 126 milyon liralık yatırımla, 124 bin 478 kişilik istihdam sağlandı.

Makine-ekipman alımı destekleri kapsamında da 2006-2023 döneminde toplam 299 bin 320 makine-ekipman alımına, 14 milyar 435 milyon lira hibe desteği aktarıldı.

Uzman Eller Projesi ile 2020-2023 yılları arasında toplam 2 bin 413 projeye 1 milyar 168 milyon lira hibe desteği verilerek, 1 milyar 421 milyon lira yatırım faaliyete geçirilirken, Genç Çiftçi Projesi'yle ise 2016-2018 yılları arasında toplam 47 bin 775 projeye, 13 milyar 664 milyon lira hibe desteği sağlandı.

IPARD PROGRAMLARIYLA 119,1 MİLYAR LİRA YATIRIM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi kapsamında, geçen yıl 3 bin 185 projeye 701 milyon lira hibe desteği sunularak, 1 milyar 402 milyon lira yatırım yapılmasına katkı sağlandı. 2007-2024 yılları arasında da toplam 57 bin 296 projeye 10 milyar 519 milyon lira hibe desteği verilerek 21 milyar 37 milyon lira tutarında yatırım faaliyete geçirildi.

IPARD I ve II programları kapsamında da 2007-2024 döneminde 25 bin 612 projeye destek sağlanarak, faaliyete geçirilen 119 milyar 100 milyon liralık yatırımla 96 bin 257 kişilik istihdam oluşturuldu.

Hedef bölgelerin dezavantajlı alanlarında yürütülen Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi (GTHKP), Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) ve Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULIP) kapsamında, geçen yıl toplam 120 projeye 667 milyon lira hibe desteği ödendi ve yatırım tutarı 811 milyon lira olarak gerçekleşti. Ayrıca 2018-2024 döneminde de toplam 429 projeye 1 milyar 537 milyon liralık hibe desteği ödenerek, toplam 1 milyar 909 milyon lira yatırım yapıldı.