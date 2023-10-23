Kırsalda üretime ve kalkınmaya 100 milyarlık destek

Gelecek yılın bütçesinde tarımsal desteklemeye 91.55 milyar lira ayrılırken, bitkisel üretime 51.01 milyar, hayvansal üretime 18.71 milyar lira, kırsal kalkınma desteği de 8.15 milyar liraya çıkarıldı. Bütçe döneminde tarımsal üretime verilecek desteklerle birlikte kırsalda tarımsal üretim ve kalkınmaya verilen destek 100 milyar lirayı geçecek.Kalkınma Planı'nda kırsal kalkınmanın beş yıllık yol haritası ortaya konuldu. Kırsal, alanlarda yaşam kalitesinin artırılması için kamu hizmet sunumu iyileştirilecek. Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi kapsamında köylerde ulaşım, kanalizasyon, içme suyu ve atık su altyapısının iyileştirilmesi sağlanacak.Kırsalda nüfus kaybını önlemek için istihdam imkânları iyileştirilecek ve ekonominin çeşitlendirilmesi yoluyla kırsal alanların çekiciliği artırılacak.Bütçede tarım destekleri 384 milyar liraya çıkarken, tarımsal destek programları için 91.6 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödeneklerine 100.6 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT'lerin finansmanı ve ihracat destekleri için de 191.8 milyar lira aktarılacak. Kırsal kalkınma desteği de 8.15 milyar liraya çıkacak.Kırsalda sosyal yardımlara erişim kolaylaştırılacak, yerel yönetimlerin bu alandaki rolü artırılacak. Ekonomik altyapı yatırımları içerisinde yer alan çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine, el sanatları ve kırsalda bilişim uygulamaları için hibe desteklerinin sağlanmasına devam edilecek.