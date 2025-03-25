Kırsalı kalkındıracak hamle

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından 2025'te çıkılacak çağrılara ilişkin takvim açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 içerisinde toplam 188 milyon euro tutarındaki hibe desteği için 5 farklı kategoriden başvuru çağrı ilanına çıkılacağını bildirdi. TKDK ve Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen "Katılım Öncesi Yatırım Aracı (IPARD) Programı" kapsamında, hayvansal üretimden bitkisel üretime, el sanatlarından kırsal turizme, yenilenebilir enerjiden makine parklarına kadar birçok sektörde girişimcilere hibe desteği sağlanıyor. Yumaklı, "IPARD III Programı'nın sadece 2025 yılında çıkılacak bu çağrı dönemlerinde kırsal alanlarda yaklaşık 300 milyon avro tutarında yatırımın daha ülke ekonomisine kazandırılması ve binlerce kişiye de yeni istihdam sağlanması hedefleniyor" dedi.

YÜZDE 50 İLE 75 HİBE

Yumaklı, IPARD III Programı kapsamında yatırımlara yüzde 50-75 oranlarında hibe destek sağlandığına işaret etti. Yumaklı, proje sonucunda AB standartlarında yeni tesislerin ülkeye kazandırılacağını, kırsal alanlardaki ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilerek yeni istihdam alanları oluşturulacağını ve kırsal alanlarda sosyal kalkınmanın teşvik edileceğini belirtti.



YÜKSEK FİYAT ÖDEYEN İADE ALACAK!

Darphane, 2025 yılı için belirlenen Taşıt Tanıma Birimi montaj ücretini güncellendi. Karara göre 2.791,45 TL olan ücret, 2 bin 172 TL'ye düşürüldü. Yüksek fiyattan ödeme yapanlara ise 619,45 TL iade yapılacak. Türkiye'deki taşıtların akaryakıt alımlarını kayıt altına almak ve vergi kaçaklarının önüne geçebilmek amacıyla geliştirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde (UTTS) montaj fiyatları güncellendi.

2.172 LİRA

Sistemin temelini oluşturan ve Taşıt Tanıma Birimi (TTB) olarak adlandırılan çiplerin, montaj ve hizmet bedeli 2025 yılı için KDV dahil 2.791,45 TL olarak açıklanmıştı. Darphane'den yapılan açıklamaya göre 25 Mart 2025-30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, montaj hizmet bedeli ve KDV dahil toplam 2 bin 172 TL olarak uygulanacak.

PARA İADESİ YAPILACAK

24 Mart 2025 tarihli düzenlemeye göre, UTTS kapsamında 2025 yılı için ödeme yaparak TTB montajı yaptıranlara araç başına 619,45 TL iade ödemesi yapılacak.