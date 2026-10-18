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Giriş Tarihi: 18.10.2026

Kırsalı kalkındıracak projelere 1.2 milyar liralık hibe desteği

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Kırsalı kalkındıracak projelere 1.2 milyar liralık hibe desteği
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınmayı güçlendirmek için çalışan Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Bileşeni III'ün (IPARD) başvuru sonuçlarının açıklandığı duyurdu. Destek alan projelerin tamamlanmasıyla yaklaşık 1.9 milyar lira değerinde yatırım ülke ekonomisine kazandırılacak. Et, süt, yumurta, su ürünleri ile meyve-sebze işlenmesi ve soğuk hava depoları yatırımlarında 95 projeye toplam 1.2 milyar lira hibe verilecek. Sonuçları sosyal medya hesabından duyuran Yumaklı, "IPARD III Programı 11. Başvuru Çağrı İlanı değerlendirmelerini sonuçlandırdık. Bu projelerin tamamlanmasıyla, yaklaşık 1.9 milyar lira değerinde yeni bir yatırımı ülke ekonomimize kazandırmış olacağız" dedi. ANKARA
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Kırsalı kalkındıracak projelere 1.2 milyar liralık hibe desteği
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