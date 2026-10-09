Kış öncesi TÜİK’ten kritik veri: Hanelerin ısınmada ilk tercihi belli oldu: Doğal gaz mı elektrik mi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Hanehalkı Nihai Enerji Tüketim İstatistiklerini yayımladı. Buna göre; 2025 yılında hanelerin toplam nihai enerji tüketimi 1 milyon 382 bin 611 terajul olarak gerçekleşti. Hanelerde tüketilen enerji kaynaklarının paylarına göre, nihai enerji tüketiminde %52,1 ile doğal gaz, %19,3 ile elektrik ve %13,3 ile katı biyokütle en çok tüketilen enerji kaynakları oldu.

ENERJİ KAYNAKLARININ NİHAİ ENERJİ TÜKETİM MİKTARLARI

Hanelerde tüketilen toplam nihai enerjinin %62,0'ı alan ısıtma amacıyla tüketildi

Hanehalkı toplam nihai enerji tüketimi, kullanım amacına göre incelendiğinde; 2025 yılında alan ısıtma amaçlı tüketim, toplam tüketimin %62,0'ını oluşturdu. Alan ısıtmadan sonra, sırasıyla aydınlatma ve elektrikli ev aletleri kullanımı %16,0 ile ikinci sırayı, su ısıtma ise %12,7 ile üçüncü sırayı aldı. Pişirme amaçlı tüketim, toplam tüketimin %8,2'si olurken, alan soğutma ve diğer amaçlı tüketimlerin payı ise %1,0 olarak gerçekleşti.