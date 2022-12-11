Kışa doğalgazda tam kapasite girdik

Türkiye'ninen büyük doğalgaz deposu unvanını taşıyacak BOTAŞ'a ait Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi, yeni kapasitesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 16 Aralık'ta açılacak. Enerji arz güvenliğinin son derece kritik olduğu şu günlerde, Türkiye bu alanda dev bir yatırımı daha hizmete alıyor. Topraklarından 7 doğalgaz boru hattının geçtiği, 2'si deniz olmak üzere 4 LNG tesisinin yer aldığı Türkiye'de, doğalgaz depoların da kapasiteleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın öncülüğünde bir bir artırılıyor. Ülke için stratejik öneme sahip olan kara gün dostu bu doğalgaz depoları, aynı zamanda enerji arz güvenliğine de büyük katkı sağlıyor. Türkiye'nin ilk yer altı doğalgaz depolama tesisi olan Silivri, 2007'de hizmete başladı. Yaklaşık 10 yıllık hizmetin ardından tesisin 3.2 milyar metreküp olan depolama ve 28 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesini artırmak için faaliyete geçildi. Genişleme çalışmaları kapsamında 18 kuyuda sondaj işlemi yapıldı. Deniz üstünde 2 platform kuruldu. BOTAŞ ekiplerin yoğun çalışması sonucu tesisin kapasitesi 4.6 milyar metreküpe günlük geri üretimi ise 75 milyon metreküpe çıkarıldı. Dev tesis bu haliyle Türkiye'nin yıllık doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılayabilecek konumda. Öte yandan günlük geri üretim kapasitesiyle de en sert kış günlerinde günlük ihtiyacın dörtte biri bu tesisten sağlanabilir.Bu dev tesis ihtiyaç duyduğu elektriği de yenilenebilir enerjiden karşılıyor. Tesisin içinde bulunan 4.2 megavat kurulu güce sahip rüzgâr türbinin ürettiği elektrik tesisin ihtiyacının tamamını karşılıyor. Yeni kapasitesiyle hizmet verecek bu dev tesis, 16 Aralık'ta gerçekleşecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Öte yandan bir diğer depolama tesisi olan Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'nde de genişleme çalışmaları devam ediyor.ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Türkiye'nin doğalgaz depolarının doluluk oranının yüzde 100 olduğunu ve tedarikçilerin sözlerine uyduğu takdirde kışı bir sorun olmadan atlatacaklarını açıklamıştı.