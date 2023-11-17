Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2023 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. İstatistikleri göre kısa vadeli dış borç stoku, eylül sonu itibarıyla 2022 sonuna kıyasla yüzde 9,6 artarak 163,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3,3 artışla 64,2 milyar dolara çıkarken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,3 azalışla 53,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 sonuna göre yüzde 14,3 artarak 12,1 milyar dolara çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 8,8 azalarak 19,7 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı ise yüzde 7,4 artışla 18,1 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları da geçen yıl sonuna göre yüzde 9,1 yükselişle 14,3 milyar dolara çıktı.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2022 sonuna göre yüzde 3,1 azalışla 47,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 85,7 MİLYAR DOLAR

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2022 sonuna göre yüzde 10,2 artarak 31,8 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu ise yüzde 1,8 azalarak 85,7 milyar dolara oldu.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 23,6 yükselerek 91,7 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 5 azalarak 70,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

2022 yılı sonunda 676 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları 2023 Eylül sonu itibarıyla 978 milyon dolar, aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 270 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 49,4'ü dolar, yüzde 23,5'si avro, yüzde 9,9'u TL ve yüzde 17,2'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 211 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 16,2 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 20,5, Merkez Bankası'nın yüzde 21,7, özel sektörün ise yüzde 57,8 oranında paya sahip olduğu görüldü.