Kısa vadeli dış borç stoku açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2024 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, kısa vadeli dış borç stoku, mart sonu itibarıyla 2023 sonuna göre yüzde 0,1 artışla 175,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,1 artışla 71,2 milyar dolara yükselirken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3,7 azalarak 58,2 milyar dolara geriledi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 sonuna göre yüzde 21 artarak 15,3 milyar dolara çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4,1 azalarak 19,2 milyar dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı yüzde 2 düşüşle 20,3 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları da geçen yıl sonuna göre yüzde 8,9 yükselişle 16,5 milyar dolar oldu.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 3,4 azalarak 51,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.