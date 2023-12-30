Kişiye özel üretilen otomotivler Türkiye’de

Aston Martin'in sınırlı sayıda ve kişiye özel ürettiği iki yeni modeli Valhalla ve DBS 770 Ultimate'in basın gösterimi Aston Martin İstanbul Showroom'unda Türkiye'den otomobil gazetecileri ve içerik üreticilerinin katılımı ile gerçekleşti. Tasarımları ve performansları ile dikkat çeken Aston Martin modellerinden DBS 770 Ultimate 300 Coupe ve 199 Volante olmak üzere dünyada yalnızca 499 adet üretilecek. 770 PS ve 900 Nm tork üreten V12 twin turbo motora ve tam otomatik 8 ileri şanzımana sahip DBS 770 Ultimate Aston Martin'in yeni Vanquish öncesi en agresif yol otomobili olarak biliniyor. Türkiye'ye de 2 adet Coupe model getirildi. 1012 PS'lik Aston Martin Valhalla ise fütüristik ve Formula 1'den esinlenen tasarımı, son teknoloji hibrit güç ünitesi ve 0-100 km/s hıza 2.5 saniyede ulaşan agresif performansıyla adından uzun süre söz ettirmesi hedefleniyor. Aston Martin Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya "Aston Martin'in marka olarak tarihe not düşülecek çok özel bir döneminden geçtiğimiz bu günlerde markanın Türkiye'deki temsilcisi olarak bu iki değerli ve nadide modeli de Türkiye'ye getirerek müşterilerimizin beklentilerini her zamanki gibi fazlasıyla karşılayacağız" dedi.