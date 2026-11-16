Kışla mücadeleye dev hazırlık! Bakan Uraloğlu açıkladı: Karayollarına 577 yeni araç alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün araç filosunun güçlendirildiğini açıkladı. Ankara'daki Karayolları Akköprü Atölye Müdürlüğü'nde düzenlenen 2026-2027 Kış Sezonu Kar ve Buzla Mücadele Başlangıcı ile Yol Bakım Araçları Hizmete Alım Töreni'nde konuşan Uraloğlu, 2026 yılında 2 milyar 135 milyon lira bedelle toplam 577 makine ve ekipmanın envantere alındığını söyledi.

Yeni alımlar kapsamında ön-yan bıçaklı ve tuz serpicili kamyon, asfalt plenti, ekskavatör, vakumlu süpürge, çekici ve kanal kazıcı yükleyici gibi araçların bulunduğunu belirten Uraloğlu, alımların yüzde 80'inin yerli ve milli kaynaklardan temin edildiğini ifade etti.