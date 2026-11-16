Kışla mücadeleye dev hazırlık! Bakan Uraloğlu açıkladı: Karayollarına 577 yeni araç alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün araç filosunun güçlendirildiğini açıkladı. Ankara'daki Karayolları Akköprü Atölye Müdürlüğü'nde düzenlenen 2026-2027 Kış Sezonu Kar ve Buzla Mücadele Başlangıcı ile Yol Bakım Araçları Hizmete Alım Töreni'nde konuşan Uraloğlu, 2026 yılında 2 milyar 135 milyon lira bedelle toplam 577 makine ve ekipmanın envantere alındığını söyledi.
Yeni alımlar kapsamında ön-yan bıçaklı ve tuz serpicili kamyon, asfalt plenti, ekskavatör, vakumlu süpürge, çekici ve kanal kazıcı yükleyici gibi araçların bulunduğunu belirten Uraloğlu, alımların yüzde 80'inin yerli ve milli kaynaklardan temin edildiğini ifade etti.
MAKİNE PARKININ YÜZDE 58'İ YENİLENDİ
Karayolları Genel Müdürlüğünün makine parkındaki araçların yaş ortalamasının düşürüldüğünü belirten Uraloğlu, 2002 yılında 18 olan ortalama yaşın yeni alımlarla 9,9'a gerilediğini bildirdi. Ekonomik ömrünü doldurmuş 21 yaş ve üzerindeki makinelerin oranının ise yüzde 57'den yüzde 16,9'a indirildiğini kaydetti.
2016 yılından bu yana satın alınan 8 bin 886 makine ve ekipmanla makine parkının yüzde 58'inin yenilendiğini belirten Uraloğlu, son alımlarla birlikte filonun yenileme değerinin yaklaşık 768,5 milyon dolara yükseldiğini söyledi.
Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün mevcut envanterine ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Bugün itibarıyla Karayollarımız, 5 bin 818'i hareketli olmak üzere toplam 15 bin 335 makine ve ekipmanla hizmet vermektedir."
KAR VE BUZLA MÜCADELE 14 BİN 303 PERSONELLE YÜRÜTÜLECEK
2026-2027 kış sezonu hazırlıklarının tamamlandığını belirten Uraloğlu, kar ve buzla mücadele çalışmalarının ülke genelindeki 68 bin 540 kilometrelik yol ağında yürütüleceğini açıkladı.
Çalışmalarda 457 karla mücadele merkezi, 13 bin 256 makine ve ekipman ile 14 bin 303 personel görev yapacak.
Karla mücadele için merkezlerde 830 bin ton tuz, 400 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimlerde kullanılmak üzere 11 bin 500 ton tuz çözeltisi depolandı. Ayrıca 929 kilometre kar siperi yapıldı.
Kritik kesimlerde görev yapan 1700 karla mücadele aracı kameralarla, 6 bin 500 araç ise Araç Takip Sistemi üzerinden izlenecek.
ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU BAŞLADI
Bakan Uraloğlu, kış şartlarında seyahat edecek sürücüleri de uyardı. Vatandaşların yola çıkmadan önce güzergah bilgilerini kontrol etmeleri, araçlarında kış lastiği kullanmaları ve zincir ile takoz bulundurmaları gerektiğini belirtti.
Yol durumu ve güzergah bilgilerine ALO 123 Bakanlık Çağrı Merkezi, ALO 159 Yol Danışma Hattı, cep telefonu uygulaması ve Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki güzergah analizi programı üzerinden ulaşılabileceğini bildirdi.
15 Kasım itibarıyla ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu başladı. Beş ay sürecek uygulama kapsamında şehirlerarası yollarda yolcu ve yük taşımacılığı yapan kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonetlerin dingilleri üzerindeki tüm lastiklerin kış lastiği olması gerekiyor.
Kurala uymayan sürücülere para cezası uygulanacak ve ceza puanı verilecek.