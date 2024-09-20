KİT’lerde zarar eden yöneticiden hesap sorulacak

AK Parti, enerjiden tarıma kadar birçok alanda faaliyet gösteren Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin (KİT) "karlı, rekabetçi ve şeffaf" bir yapıya kavuşturulması için hazırladığı yasa teklifinde sona geldi. Teklif ile KİT yönetimleri profesyonelleşecek ve yöneticilerinden hesap sorulabilecek. AK Parti, TBMM'nin açılmasıyla birlikte gündeme getirilip yasalaştırılacak konularla ilgili çalışmalarına hız verdi. Öncelikli maddeler arasında (KİT) reformu da yer alıyor. AK Parti'nin hazırladığı reform paketinde öne çıkan düzenlemeler şöyle:Enerjiden tarıma kadar birçok alanda faaliyet gösteren 19 KİT'in yapılarında çok önemli değişikliklere gidilecek. Yeni sistemle "verimlilik ve karlılığın artırılarak, daha hesap verebilir yapılar oluşturulması" hedefleniyor. Bunun için performansa dayalı ölçüm yöntemleri kullanılacak. Kamuoyunda sık sık tartışmaları neden olan bazı kurumların sürekli zarar etmesine son verilecek. Bu kapsamda KİT yöneticilerinin hesap vermesinin önü açılacak.KİT'lerin karlılık esasına dayalı olarak profesyonel olarak yönetilmesi sağlanacak. Düzenleme ile birlikte KİT'lerin yurt ve yurtdışında daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması, kendi alanında tanınan markalar haline gelmesi sağlanacak.