KİT’lerdeki taşeron işçilere kadro geldi

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin (KİT) ve bağlı ortaklıklarının 2023'te uygulayacakları istihdam, ihale, bütçe ve finansman, strateji, denetim ve diğer idari konularda esasları belirleyen yatırım programı açıklandı. Cumhurbaşkanı kararı ile kamu teşebbüslerine 163.4 milyar lira yatırım yapılacak. Bu kapsamdaki kuruluşlar, yayımlanan bu kapsamdaki işletmeler ayrılan personelin yüzde 75'i kadar taşeron işçiyi sınavla kadroya alabilecek.Kamu teşebbüsleri, verimliliği ve kârlılığı artıracak tedbirler alacak ve etkin bir insan kaynakları politikası izleyecek. Atıl durumdaki gayrimenkuller değerlendirilecek. Piyasa koşullarında daha kaliteli, düşük maliyetli mal ve hizmet üretmek için üretim teknolojisindeki gelişmeler takip edilecek, bilgi ve iletişim altyapısıyla organizasyon yapıları gözden geçirilecek. Cari açığın azaltılması için yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan üretim azami düzeye çıkarılacak. Kamu teşebbüsleri, 2023'e yönelik işletme bütçelerini hazırlayarak 31 Aralık'a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na bildirecek. Bu teşebbüsler, ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini belirlemekte serbest olacak. Satış fiyatları ve tarifeler, ekonomik programda yer alan ilke ve politikalar, mali hedefler ve teşebbüsün finansman ihtiyacı dikkate alınarak belirlenecek.Özelleştirme programından çıkarılarak eski statüsüne döndürülen KİT'lerde 4857 sayılı iş kanununa göre çalışanlar sözleşmeli personel pozisyonlarına atanabilecek. Kamu teşebbüslerinde 2022'de ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'ine kadar personelin açıktan atanması konusunda yönetim kurulları yetkili olacak. Kararda 4 Aralık 2017 itibarıyla iki yıl kesintisiz çalışan ve devam eden taşeron işçilerin sınavda başarılı olma şartıyla kadroya alınması hükme bağlandı.