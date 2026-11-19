Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı 2025 yılı Kamu İşletmeleri Raporu'na göre, kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) brüt satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 36,1 artarak 2 trilyon 440 milyar liraya yükseldi. Satışlardaki artışta BOTAŞ, EÜAŞ, TPAO ve Devlet Malzeme Ofisi (DMO) etkili oldu.

KİT SİSTEMİNDE 34 KAMU İŞLETMESİ BULUNUYOR

Rapora göre, 2025 yılı sonu itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığının portföyünde 19 KİT, 2 KİT bağlı ortaklığı, 5 kamu bankası ve 8 diğer kuruluş olmak üzere toplam 34 kamu işletmesi yer aldı.

KİT sistemi, 2025 yılını yaklaşık 131,1 milyar lira faaliyet kârıyla tamamladı. Bir önceki yıla göre brüt satışlardaki yaklaşık yüzde 36'lık artış, faaliyet kârının oluşmasında etkili oldu.

KİT sisteminin dönem kârı 35,2 milyar lira olarak kaydedilirken vergi ve yasal yükümlülüklerin ardından dönem net kârı 1,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

KİT'LERİN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 4,92 TRİLYON LİRAYA ÇIKTI

KİT sisteminin toplam aktif büyüklüğü, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 15 artarak 4,92 trilyon liraya yükseldi. Aktif büyüklüğünün Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı yüzde 7,8 olarak hesaplandı.

Toplam öz kaynak büyüklüğü de yıllık bazda yüzde 15,4 artışla 3,23 trilyon liraya ulaştı.

Bazı KİT'lerin nominal sermayelerinde yapılan artışların etkisiyle sistemin toplam nominal sermayesi yüzde 30,1 yükselerek 1,57 trilyon liraya çıktı. Ödenmiş sermayelerdeki artış sonucunda KİT sisteminin toplam ödenmiş sermayesi ise yüzde 66,6 artışla 1,41 trilyon liraya ulaştı.

ÖZ KAYNAKLARIN PAYI YÜZDE 65,8

KİT sisteminin pasif yapısına ilişkin değerlendirmede, yabancı kaynakların öz kaynaklara kıyasla daha düşük olduğu görüldü. Öz kaynaklar toplam pasiflerin yüzde 65,8'ini, yabancı kaynaklar ise yüzde 34,2'sini oluşturdu.

KİT'LERDE İSTİHDAM 96 BİN KİŞİYE GERİLEDİ

Kamu iktisadi teşebbüslerindeki istihdam, uzun vadede düşüş gösterdi. KİT'lerde 2001 yılında ortalama yaklaşık 166 bin kişi çalışırken, bu sayı 2025'te 96 bin kişiye geriledi.

Buna karşın portföydeki KİT'lerin toplam istihdam giderleri, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 50,2 artarak 162,4 milyar liraya yükseldi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör