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Giriş Tarihi: 20.11.2023 09:07 Son Güncelleme: 20.11.2023 09:09

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, ikinci kaptan, mühendis, ikinci mühendis, deniz trafik operatörü, avukat, büro personeli, gözcü-muhabereci, elektrik zabiti, tekniker, gemici, yağcı alımı olmak üzere toplam 95 adet personel alımı yapacak.

AA
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak

Kurumun, Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu personel "daimi işçi" statüsünde alınacak. Bu kapsamda, ikinci kaptan, mühendis, ikinci mühendis, deniz trafik operatörü, avukat, büro personeli, gözcü-muhabereci, elektrik zabiti, tekniker, gemici, yağcı alımı gerçekleştirilecek.

İlana başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

95 işçinin alımına ilişkin detaylar Türkiye İş Kurumunun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinden yayımlanacak.

Nihai listelerin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ulaşmasının ardından sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak
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