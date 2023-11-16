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Giriş Tarihi: 16.11.2023 14:28 Son Güncelleme: 16.11.2023 14:47

KKM hesapları gerilemeye devam ediyor!

Türk lirası mevduatın payı artarken kur korumalı ve döviz cinsi mevduat payı geriliyor. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar 2 trilyon 838,8 milyar TL'ye geriledi.

KKM hesapları gerilemeye devam ediyor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 921,7 milyar TL'den 2 trilyon 838,8 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 10 trilyon 995,4 milyar TL'den 11 trilyon 32,5 milyar TL'ye, mevduat 13 trilyon 839,7 milyar TL'den 13 trilyon 960,2 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 459,1 milyar TL'den 1 trilyon 462,6 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 4,4 milyar TL'den 1 trilyon 15,7 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 172,1 milyar TL'den 173,5 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 9 Kasım ile biten haftayı kapsıyor.

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KKM hesapları gerilemeye devam ediyor!
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