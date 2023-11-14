KKM hesaplarındaki birikim eriyor! TCMB kararları etkisini gösteriyor

Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki düşüş son 11 haftadır sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, KKM hesaplarındaki birikim 25 Ağustos haftasında 3 trilyon 368 milyar 652 milyon lirayken 3 Kasım haftasında yüzde 13 düşüşle 2 trilyon 921 milyar 667 milyon liraya geriledi. Son 11 haftada 447 milyar lira erime yaşandı.



Dolar cinsinden bakıldığında ise 3 Kasım haftasında KKM büyüklüğü 102,1 milyar dolar oldu. 25 Ağustos haftasında KKM'nin dolar cinsi büyüklüğü 127,3 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Söz konusu haftadan itibaren yaklaşık 25,2 milyar dolar azalma görüldü.