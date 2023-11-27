KKM şirketlerin döviz talebini düşürdü

TürkiyeCumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi faaliyetlerine başladı. TCMB, "Merkezin Güncesi" ve "Herkes İçin Ekonomi" yayımlarını başlatırken, "Merkezin Güncesi" ve "Herkes İçin Ekonomi" mikro sitelerinde yeni içeriklere yer verildi. Merkezin Güncesi'nde "Kur Korumalı Mevduat Sahibi Firmaların Döviz Alım Davranışları" adlı blog, Herkes İçin Ekonomi'de de "Dezenflayon nedir? Dezenflayonu neden istiyoruz?" başlıklı video yayımlandı.TCMB ekonomistlerinin yaptığı analizde, dövizden dönüşümlü kur korumalı mevduat (DDM) ile ilgili başlatılan TL'ye geçiş sürecinin ek bir döviz talebi yaratmadığı gibi, vadesi dolan firmaların nette döviz alıcısı olma ihtimalinin yapılan düzenlemeler sonrasında belirgin oranda düştüğü ortaya çıktı. Analizde, TCMB'nin uyguladığı sıkılaşma sürecinin bir hedefinin de TL'ye olan talebi artırmak olduğu belirtilerek, "TL mevduatın toplam mevduattaki payını artırarak para politikası aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda 20 Ağustos'ta yapılan düzenleme, bankalara vadesi gelen kur korumalı mevduat ve DDM hesaplarını TL mevduata dönüştürme hedefleri getirdi" denildi.FİRMALARIN yaklaşık yüzde 30'unun dönüşüm vadesinde nette döviz alıcısı iken, bu oranın 20 Ağustos 2023 tarihli düzenleme sonrası belirgin şekilde düşüş gösterdiği kaydedilen analizde, "Düzenlemenin döviz talebi üzerindeki olumlu etkisi eylül sonrası dönemde de devam ediyor ve daha az oranda firmanın vade sonunda nette döviz alıcısı olduğu görülüyor" denildi. DDM vadesi dolan firmaların nette döviz alıcısı olma ihtimalinin örneklemdeki diğer firmalara göre ortalamada yüzde 23.4 daha yüksek olduğu, bu oranın 28 Ağustos sonrasında yüzde 15.4 seviyesine düştüğü bildirildi.