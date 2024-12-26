KKM uygulaması 2025’te sonlandırılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gelecek yıl izlenecek politikalara dair bir yol haritası olan 2025 Yılı Para Politikası'nı yayımladı. Politika metninde, "TL mevduat payındaki artış ve KKM hesaplarındaki azalışla birlikte bu alandaki düzenlemelerde sadeleşme adımlarına devam edilmesi ve yıl içerisinde KKM (Kur Korumalı Mevduat) uygulamasının sonlandırılması planlanmaktadır" denildi. Verilen bilgilere göre, Para Politikası Kurulu (PPK), gelecek yıl 8 toplantı yapacak, 2025 yılı toplantı ve rapor takvimini 5 iş günü içinde yayımlayacak PPK toplantısı öncesindeki sessiz dönem 3 iş günlük süreyi kapsayacak ve bu süre içinde para politikasına yönelik dış iletişim yapılamayacak. Metninde ayrıca şu ifadelere yer verildi: "2025 yılında dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek ve döviz kurları, serbest piyasa koşullarında, arz ve talep dengesine göre oluşmaya devam edecektir. TCMB'nin, döviz kurlarının seviyesine ilişkin herhangi bir hedefi olmayıp, kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amacıyla herhangi bir döviz alım ya da satım işlemi yapılmayacaktır." AA